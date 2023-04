Dowalil (FUFU): „Man wird nicht mehr abgeschasselt“

NÖN: Bei der Gemeinderatswahl vor einem Jahr blieben Sie mit der Liste FUFU unter Ihren Erwartungen. Es blieb bei vier Gemeinderatssitzen. Woran liegt das?

Martin Dowalil: Ich hätte mir schon ein fünftes Mandat erhofft und letztlich haben uns darauf auch nur 16 Stimmen gefehlt. Damit habe ich lange gekämpft. Im städtischen Bereich haben wir sicher viele Protestwähler*innen an die MFG verloren. Das hat uns das fünfte Mandat gekostet. Die Protestwähler*innen in den ländlichen Sprengeln hätten aber wahrscheinlich sowieso nicht uns gewählt. Die wollten der ÖVP eins auswischen.

Es gibt nun eine Dreierkoalition aus WVP, SPÖ und FUFU. Wie funktioniert das?

Dowalil: Die Zusammenarbeit mit ÖVP und SPÖ ist jetzt endlich so, wie ich mir das schon immer gewünscht hätte. Ich bin ja nicht in die Politik gegangen, um Oppositionspolitik zu machen, sondern damit ich konstruktiv mitarbeiten kann. Wir FUFUs spüren nicht, dass wir nur vier Mandate haben. Man begegnet uns politisch auf Augenhöhe und nimmt uns ernst. Man wird nicht mehr abgeschasselt.

Es herrscht also Harmonie, aber haben Sie nicht auch ein wenig Angst, dass die Liste FUFU in dieser Dreierkoalition ihre Ecken und Kanten verliert?

Dowalil: Würde ich mit so einer Sorge arbeiten, wäre ich wohl inmitten der Politik angekommen. Mir ist die nächste Wahl aber wurscht. Wir haben jetzt endlich eine Zusammenarbeit, in der wir unsere Themen weiterbringen können. Die PV-Anlage im Parkbad zum Beispiel würde sicher nicht so realisiert wie jetzt, wenn die Mehrheitsverhältnisse noch so wären, wie vor der Wahl. Und die Schlosshofdurchfahrt wäre noch immer zu. Wir werden die Jahre bis zur nächsten Wahl genießen, auch wenn es sicher wieder Themen geben wird, wo wir mit dem Bürgermeister übers Kreuz kommen – auch wenn ich hoffe, nicht in dem Ausmaß wie vor drei Jahren, als wir politisch komplett isoliert wurden, da war ich kurz davor, den Hut drauf zu hauen. Bis jetzt ist es aber so, wie es sich gehört und da ist mir wurscht, was die Leute von uns halten. Das Projekt FUFU ist dort angekommen, wo ich es mir immer erhofft habe: nämlich in einer ernst zu nehmenden Gestaltungsrolle.

Grünen-Gemeinderat Plankenbichler hat gemeint, er erkenne bei der Arbeit der Stadtregierung keinen Unterschied im Vergleich zu vor der Wahl.

Dowalil: Vielleicht sollte er öfter seiner politischen Arbeit als gewählter Mandatar nachgehen oder zumindest Zeitung lesen. Wenn man in Waidhofen wohnt, merkt man, dass nun etwas anderes passiert. Vielleicht gibt es die Resultate noch nicht überall zu sehen, aber die Wege werden bereitet – vom vereinfachten Siedlungsstraßenquerschnitt und der grünen Achse Zell über PV-Anlagen auf begrünten Dächern bis zur Sanierung der Gemeindewohnungen in der Jahngasse nach dem Klimaaktiv-Gold-Standard.

Knackpunkte bei den Koalitionsverhandlungen waren die Wohnprojekte am Hochfeld und in der Schatzöd. Sie haben sich immer dagegen ausgesprochen. Auch wenn beides derzeit kein Thema ist, glauben Sie nicht, dass die WVP das weiter auf ihrer Liste hat.

Dowalil: Die WVP hat das, so denke ich, weiterhin auf der Warteliste. Ich habe Bürgermeister Krammer vorgeschlagen, das Hochfeld aus dem örtlichen Raumentwicklungskonzept zu streichen. Aber das will er nicht. Bis 2027 kommt das aber sicher nicht, weil das ein No-Go von SPÖ und FUFU war, und daran hält sich der Bürgermeister. Auch bei der weiteren Aufschließung der Schatzöd werden wir weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Die Basis für künftige Entwicklungen im Wohnbereich ist für mich die Wohnbedarfsanalyse, die nun erarbeitet wird. Ich bin schon sehr gespannt, was bei der Bevölkerungsbefragung, die nun läuft, rauskommt.

Und wenn dabei rauskommt, die Leute wünschen sich Einfamilienhäuser im Grünen.

Dowalil: Die Leute können sich das schon wünschen, aber dieser Fragebogen ist ja nur ein Teil der Studie. So gibt es auch eine Leerstandsanalyse und es wird beobachtet, was am Markt und zu welchen Preisen verfügbar ist. Ich gehe davon aus, dass es genug Wohnraum in Waidhofen gibt, nur haben wir oft keinen Zugriff darauf. Ich bin davon überzeugt, dass die Wohnbedarfsanalyse bestätigt, dass wir keine Wiese mehr in Bauland umwidmen müssen. Sollte tatsächlich rauskommen, der Bedarf wäre da, dann werden wir uns etwas überlegen müssen. Ich kann ja nicht eine Expertise einholen und dann, wenn etwas rauskommt, was mir nicht gefällt, trotzdem etwas anderes tun. Das Hochfeld steht dabei für mich aber nicht zur Debatte, weil das ist kein zentrumsnaher verdichteter Wohnbereich.

Die weitere Begrünung der Innenstadt konnten Sie allerdings nicht durchsetzen.

Dowalil: Ich schätze Stadtplaner Ernst Beneder für seine Expertisen sehr, aber seine Innenstadtgestaltung betreffend Begrünung und Barrierefreiheit werde ich nie verstehen. Für mich ist es ein Horror, wenn wir Bäume in Trögen aufstellen. Wir müssen klimaresiliente Bäume pflanzen. Architekt Beneder ist der Meinung, die Stadt lebt von der Historie und da braucht man keine Begrünung. Die Begrünung der Innenstadt war für mich unser Herzensprojekt. Für die ÖVP war es aber ein No-Go. Das muss ich akzeptieren.

Bei der Info-Veranstaltung zur neuen Parkordnung wurde der Unmut vieler Betroffener darüber spürbar. Sie stehen da aber voll und ganz dahinter?

Dowalil: Ja, denn wir haben uns das nicht leicht gemacht. Seit Monaten arbeiten wir daran, mit der Wirtschaft, mit dem Stadtmarketing. Partizipation ist natürlich wichtig und man kann mitnehmen, was die Leute sich wünschen, aber es kann nicht der wichtigste Punkt sein, wie ich politische Entscheidungen treffe. Mit der Anhebung der Parkgebühren ruinieren wir sicher nicht die Innenstadt. Das sind ja die Hauptbedenken. Aber die Schuld wird halt immer überall anders gesucht. Ich habe 2012 schon gesagt, es kann nicht sein, dass man im Zentrum am wenigsten zahlt. Die WVP hätte das wahrscheinlich nicht aufs Tapet gebracht, wenn wir nicht das Parkdeck Schlosscenter sanieren müssten. Ich sehe die neue Parkordnung als großen Wurf, weil es nun im Zentrum teurer als außerhalb ist. Das Einzige, das ich schade finde, ist, dass die Mehreinnahmen nicht in sinnvolle Maßnahmen für den öffentlichen Verkehr gesteckt werden können, sondern für die Parkdecksanierungen draufgehen. Da ist in der Vergangenheit viel schiefgelaufen. Ich habe dem Bürgermeister auch gesagt, dass wir FUFUs das nicht kommentarlos mittragen werden. In dem Übernahmeprotokoll von damals sind schon viele Mängel, die uns heute um die Ohren fliegen, drinnen gestanden und trotzdem hat man die nie beheben lassen. Deshalb habe ich zum Bürgermeister auch gesagt, ich will wissen, was da schiefgelaufen ist, und dass es ihm gut stehen würde, wenn er da eine Teilverantwortung für seine Fraktion tragen würde. Da sind wir wieder bei Ecken und Kanten.

Riskieren Sie damit nicht den Koalitionsfrieden?

Dowalil: Nein, weil ich sage ihm das ja vorher. Früher hätte ich gehofft, dass er nichts tut, damit ich draufhauen kann. Das ist der Unterschied. Auch bei der Forststraße am Buchenberg habe ich ihm vor der Gemeinderatssitzung gesagt, dass das für uns FUFUs so nicht geht. Das wurde also angekündigt und ist somit anders, als wenn ich wen bei einer Sitzung damit überfalle, denn dann riskiere ich den Frieden.

Ein Projekt, das nun angegangen wird, ist die Barrierefreimachung im öffentlichen Raum.

Dowalil: Ja, wir haben uns vor einem Jahr in der Regierungsklausur dafür ausgesprochen. Weil bis jetzt aber noch nichts passiert ist, habe ich die Initiative ergriffen und den Vorschlag unterbreitet, eine Expertin zu einer Begehung der Innenstadt einzuladen. Bis Mitte April sollen wir da nun Verbesserungsvorschläge bekommen. Danach müssen wir das mit Architekt Beneder und dem Stadtmarketing besprechen. Es braucht da einen Schulterschluss von Politik und Wirtschaft. Wir bekennen uns zur Barrierefreiheit, auch wenn in der Innenstadt vielleicht wieder Parkplätze wegfallen. Aber die eierlegende Wollmilchsau gibt es auch hier nicht.

Im Zuge der Demonstration gegen die blau-schwarze Landesregierung in St. Pölten haben Sie angekündigt, dass Sie dabei sind, gemeinsam mit anderen Initiativen ein linkes Netzwerk in Niederösterreich aufzubauen. Wie weit ist das?

Dowalil: Da gab es schon zahlreiche Online-Meetings, bei denen die Namensfindung grundsätzlich abgeschlossen und eine Selbstverständniserklärung verfasst wurden. Das alles dauert aber etwas, denn nur weil sich Personen als links und ökosozial bezeichnen, heißt das nicht, dass alle einer Meinung sind. Wir werden den Rechtsruck, weder im Land noch im Bund, unkommentiert stehen lassen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.