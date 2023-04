Durst (MFG): „Auf einer Linie sein, hat mich gestört“

NÖN: Bei der Gemeinderatswahl 2022 kamen Sie mit der MFG auf Anhieb auf 17,1 Prozent und sieben Mandate. Jetzt war dieses Ergebnis sicher dem Unmut gegenüber den Corona-Beschränkungen geschuldet. Wofür steht die MFG Waidhofen jetzt, wo alle Beschränkungen gefallen sind?

Wolfgang Durst: Wir hatten sicher Rückenwind durch die Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht, wobei wir nie erzählt haben, dass wir das ändern können, wenn man uns wählt. Wir haben gesagt, wir wollen da rein und schauen, wie wir die Themen auf Gemeindeebene lösen können. Dass es gleich zwei Stadtsenatssitze geworden sind, war natürlich überraschend. Unsere Ziele sind gleich geblieben. Das erste Jahr war mal ein Kennenlernjahr, wobei wir teilweise einen Informationsrückstand haben.

Meinen Sie liegt das daran, dass die MFG nicht der Regierungskoalition angehört?

Durst: Ja, genau. Aber das passt auch so. Viele wollten, dass die WVP-Absolute fällt. SPÖ und FUFU haben nun die Chance, sich einzubringen. Dass wir jetzt in die Oppositionsrolle gerutscht sind, ist eben so, wobei das nicht heißt, dass wir gegen alles sind. Aber wir stehen für unsere Prinzipien ein und weisen etwa darauf hin, dass man hinsichtlich Teuerung aufpasst. Ebenso das Thema Elektromobilität, das ist noch nicht der letzte Schlüssel, wenn man sich etwas mehr mit der Akkuherstellung auseinandersetzt.

Die MFG hat die Anschaffung von E-Fahrzeugen, etwa der EMIL-Dorfbusse, immer wieder kritisch hinterfragt. Warum?

Durst: Im Stadtverkehr herunten mag ein Elektroauto schon Sinn machen, aber oben am Berg? Wenn man fragt, wie das Auto geladen werden soll, dann heißt es zuerst einmal Photovoltaik. Wenn man anmerkt, dass sich das vielleicht im Sommer ausgehen wird, sonst aber nicht, wird herumgedruckst. Super wäre es doch, man hängt das Auto beim EGW-Wasserkraftwerk an. Dann hätten wir einen sinnvollen ökologischen Kreislauf. Jedoch müsste das Netz erst errichtet werden.

Sie und die anderen MFG-Mandatare haben der MFG-Bundespartei mittlerweile den Rücken gekehrt. Warum?

Durst: Weil sich das leider nicht so entwickelt hat, wie ich mir das vorgestellt hätte. Die MFG ist relativ schnell zu einer Systempartei geworden. Da wurde sofort begonnen sich abzugrenzen, obwohl ich mir eigentlich gedacht habe, das passiert dort nicht. Ich bin ein skeptischer Mensch, deswegen hinterfrage ich alles kritisch, nicht nur bei den Elektroautos, auch bei einer Partei. Deshalb habe ich meine Mitgliedschaft dann beendet.

Sie behalten aber den Namen MFG bei. Ist da eine Verwechslung nicht vorprogrammiert?

Durst: Der Wahlvorschlag lautete auf MFG und dabei muss man bleiben. Die Verwechslungsgefahr besteht natürlich, aber mit den Leuten, mit denen wir ins Gespräch kommen, besteht das Problem meist nicht. Und wenn ja, na dann ist es so.

In Waidhofen sind doch sehr unterschiedliche Charaktere für die MFG im Gemeinderat vertreten. Das merkt man am Stimmverhalten. Wie funktioniert die Arbeit in der Partei? Ist man eine Einheit oder werkt jeder für sich?

Durst: Meistens schalten wir uns bei der ersten Ausschussrunde online zusammen. Grundsätzlich gilt aber das freie Mandat nach Paragraf 23 Stadtrechtsorganisationsgesetz. Wir haben von Anfang an gesagt, wenn wir das nicht leben, können wir den anderen nicht den Klubzwang vorwerfen. Natürlich ist das ein Experiment. Bei der MFG ist es ja immer unangenehmer geworden, weil da dann auch die Message Control gekommen ist. Gerald Fleischmann und Stefan Steiner hätten sehr gut einsteigen können. Da wurde erwartet, auf einer Linie zu sein, das hat mich gestört.

Ist es für die Wähler aber nicht schwierig zu sehen, wofür eine Partei steht, wenn es keine einheitliche Linie gibt.

Durst: Man kann 200 Seiten Programm schreiben, aber wenn für einen ein Satz falsch ist, ist alles falsch. Das ist menschlich. Wir werden mal schauen, wie wir wahrgenommen werden. Es ist ein Versuch.

SPÖ und Liste FUFU waren in Waidhofen vor der Dreierkoalition mit der WVP starke Oppositionsparteien. Ist das nun die Chance für die MFG, sich derart zu positionieren?

Durst: Ich finde es gut, Fragen zu stellen, will aber nicht von Haus aus dagegen sein. Aber natürlich rutscht man jetzt ein wenig in die Oppositionsrolle rein, etwa bei den Parkgebühren. Da wurde gesagt, es wurde mit allen gesprochen, aber dann schlägt das doch große Wellen. Es ist auch das falsche Spiel, wenn man die Informationsveranstaltung nach dem Gemeinderatsbeschluss macht. Das hätte man vorher machen sollen. Aber natürlich haben wir auch dazugelernt. Wenn das nächste Mal gesagt wird, wir haben mit allen gesprochen, werden wir nachfragen, wer alle sind. Wahrscheinlich meinte man innerhalb der eigenen Fraktion.

Wie würden Sie denn die Parkordnung gestalten?

Durst: Vielleicht sollte es doch ein bisschen mehr Gratis-Parkzeit geben – 30 Minuten etwa, dann erhöht sich die Frequenz in der Stadt. Es wird auch immer gesagt, die Leute sollen doch draußen parken. Wenn ich aber überall das Gleiche zahle, fahre ich in die Stadt und probiere es draußen gar nicht. Das Grundproblem ist aber, dass das Stadtprojekt 2.0_17 von Ernst Beneder ja zuerst eine Parkgarage am Graben vorsieht und eigentlich erst diese Parkmöglichkeit geschaffen werden müsste, bevor man in der Stadt umgestaltet und Parkplätze reduziert. Ich weiß nicht, ob diese Parkgarage überhaupt umsetzbar wäre, mir kommt aber vor, man hat halt den Brunnen und die Bänke gemacht, weil das finanziell umsetzbar war.

In der letzten Gemeinderatssitzung wurden 60.000 Euro für die Personalsuche am Magistrat freigegeben. Sie stimmten nicht mit. Warum?

Durst: Wir haben im Herbst, als wir das Budget für 2023 gemacht haben, um Kleinbeträge gerungen, jetzt gibt man 60.000 Euro für ein nicht klar definiertes Ziel frei. Es heißt, es solle ein Blick von außen auf das Magistrat und die Arbeitsweise geworfen werden. Und es gehe auch darum zu schauen, was die Stadt anbieten kann, damit man Personal gewinnt. Aber die Arbeit am Magistrat ist eine Verwaltungstätigkeit, bei der viel vorgegeben ist. Ich bin selbst seit 27 Jahren im öffentlichen Dienst tätig, da ist die kreative Freiheit eingeschränkt. Wenn wer kreativ ist, sollte er nicht in den öffentlichen Dienst gehen. Wenn bei dieser Beauftragung etwas Positives rauskommt, freue ich mich. Aber es wird nicht viel herauskommen.

Beim Thema Kinderbetreuung zeigte sich die MFG zuletzt gespalten, als es darum ging, dass die Stadt die Zwergenschaukel übernimmt. Sie stimmten aber zu.

Durst: Ja, die Ablehnung meiner Fraktionskollegen Sonja Schwentner und Andras Baumgartner richtete sich aber auch dagegen, dass vom Land gepusht wird, dass Kinder ab zwölf Monaten weggegeben werden. Sie meinten, man müsse da seine Stimme erheben und dürfe das nicht mittragen. Auch ich bin damit nicht ganz happy. Was ich arg fand, war die Aussage von SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr, der gemeint hat, dass Kinder in die öffentliche Hand gegeben werden sollten und nicht in private Vereine. Das ist eine radikale Aussage, wenn man bedenkt, dass gerade in den Waidhofner Vereinen noch generationenübergreifend gearbeitet wird.

Man ist nun gerade dabei, eine Wohnbedarfsanalyse für Waidhofen als Basis für künftige Entwicklungen zu erstellen. Was halten Sie davon?

Durst: Das Ergebnis wird sicher interessant. Grundsätzlich wollen wir die Einwohnerzahl anheben, aber wir haben einen Rückgang, obwohl da wie dort gebaut wird. Die Zell ist voll und deshalb müsste man eher probieren, die Ortsteile zu beleben. Mit Wohnbauten in den Ortsteilen könnte man Volksschule und Kindergarten dort noch aufrechterhalten.

Aber wollen die Leute dort auch in Wohnungen wohnen?

Durst: Wenn sie es nicht wollen, dann wollen sie es nicht. Aber dann dürfen sie sich auch nicht wundern, wenn irgendwann der Kindergarten schließt.

Und wie halten Sie es mit der Bodenversiegelung?

Durst: Das muss man regional sehen. Natürlich muss man da ein Auge drauf behalten. Aber in Waidhofen kann man eh nicht mehr recht viel versiegeln. Und ob es in St. Leonhard grüne Inseln braucht, wo eh alles grün ist, bezweifle ich.

Sie haben bei der Landtagswahl mit einer eigenen Liste kandidiert. Dabei haben Sie angekündigt, sich mit anderen Listen vernetzen zu wollen, verfolgen Sie das weiter?

Durst: Ja, Sonja Schwentner und ich betreiben das weiter. Wir wollen eine Systemumkehr testen und schauen, ob die Leute mittun. Dabei wollen wir uns auf bestehende Organisationen und Vereine, die nicht mit einer Systempartei verbunden sind, stützen und keinen Expertenrat und kein eigenes Programm schaffen. Das haben wir eh alles mit der MFG gemacht, aber das funktioniert nicht. Da schreibt eine kleine Personengruppe ein Programm und eine große Personengruppe schaut, ob es ihnen gefällt. Wir wollen das umdrehen. Eine große Personengruppe schreibt das Programm und eine kleine setzt es um. Das ist natürlich ein Experiment, aber wir probieren das einfach. Wir sind auch breit aufgestellt.

