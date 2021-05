NÖN: Die Corona-Zahlen sind zuletzt zurückgegangen. Vergangene Woche wurden viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens wieder geöffnet. Wie gingen die Leute in Ybbsitz mit dem Lockdown um und wie schaut es in der Gemeinde nun nach der Wiederöffnung aus?

Die letzten Monate waren für alle eine herausfordernde Zeit. Die Leute haben sich schon nach Zusammenkünften gesehnt und auch danach, dass das Vereinsleben wieder hochgefahren wird. Es wird aber weiterhin herausfordernd bleiben – für die Bürger ebenso wie etwa für die Gastronomie. Schließlich gilt die Drei-G-Regel und damit wird ein spontaner Gasthausbesuch schwierig. Ich glaube aber, es freuen sich alle, dass es wieder losgeht, und ich hoffe nun auf besseres Wetter, damit die Gastgartensaison starten kann und alles etwas leichter geht.

Hat man auf der Ybbsitzer Teststraße nun mit der Öffnung einen verstärkten Andrang gespürt?

Wir konnten schon einen Anstieg verzeichnen. Jetzt kommen auch Leute, die noch nie testen waren. So viele Neuregistrierungen wie in der Vorwoche hatten wir noch nie.

Wie schaut es in Ybbsitz nun mit Veranstaltungen aus? Ist da in nächster Zeit etwas geplant?

Wir sind da momentan sehr vorsichtig, weil die Abstandspflicht und die Drei-G-Regel Veranstaltungen in geschlossenen Räumen schwierig machen. Draußen wird es dann leichter und wir sind natürlich interessiert, dass im Sommer wieder kulturelle Veranstaltungen stattfinden, aber das wird in einem überschaubaren Rahmen bleiben müssen.

Wie ist es der Ybbsitzer Wirtschaft im Lockdown ergangen?

Am schwersten hat es die Gastronomie erwischt, die war ja sieben Monate geschlossen. Außer vom Landgasthof Steinmühl habe ich von keinem gehört, der das Handtuch geworfen hat. Anderen Branchen ist es nicht schlecht ergangen. Die Bauunternehmen haben sogar profitiert. Im Gartenbereich gab es einen richtigen Run. Aus den Gewerbe- und Industriebetrieben hört man, dass alles wieder fast normal läuft, Kurzarbeit fast nirgends mehr ein Thema ist und die Betriebe auf Hochtouren arbeiten.

Wie geht es der Gemeinde finanziell? Die Corona-Krise hat jaauch Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen. Im Rechnungsabschluss 2020 hatte man einen Abgang.

Wir hoffen natürlich, dass die Zahlen 2021 wieder besser werden. Die größten Einbrüche gab es bei den Ertragsanteilen des Bundes. Bei der Kommunalsteuer hoffen wir, dass wir uns heuer wieder dem Niveau von 2019 annähern. Aber natürlich sind wir stark abhängig von den Bundesertragsanteilen und wenn da nichts kommt, tun wir uns schwer. Ein ausgeglichener Haushalt ist das Maximum, das wir erreichen können, ein Überschuss ist nicht vorstellbar.

Nichtsdestotrotz sind große Projekte in der Gemeinde am Laufen. Eines davon ist der Hochwasserschutz. Wie ist da der Stand?

in der Prolling, beim Einöd-Hammer, errichten wir gerade eine Geschiebe-Rückhaltesperre. Die sollte heuer noch fertig werden. Beim Rückhaltebecken Großmoos, ebenfalls in der Prolling, warten wir auf den wasserrechtlichen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft. Der sollte in den nächsten Wochen kommen. Der Baustart ist hier für Sommer gemeinsam mit der Verlegung der Landesstraße geplant. Der Damm soll dann nächstes Jahr errichtet werden.

Offen ist dann noch der Hochwasserschutz an der Schwarzen Ois?

Genau. Da haben wir in der letzten Gemeinderatssitzung die Ablöse einer Liegenschaft am hinteren Prochenberg beschlossen. Dort soll eine Sperre mit einem Fassungsvermögen von 700.000 Kubikmeter errichtet werden. Das ist ein Riesen-projekt. Ohne diese Aussiedelung wäre das nicht möglich. Jetzt beginnt man mit der Planungsphase. Das kann aber dauern. In der Prolling hat das zehn Jahre gedauert. Letztendlich werden wir unseren Hochwasserschutz nur sinnvoll umsetzen können, wenn man das Wasser zurückhält. Erst wenn wir den Schutz in der Prolling errichtet haben und die Schwarze Ois erledigt ist, sind wir hochwassersicher. Wir haben zuletzt zwar auch Einzelmaßnahmen zwischen dem Freibad und dem neuen Kraftwerk gesetzt. Das sind aber nur Teilbereiche. Bei einem 100-jährigen Hochwasser nützt das gar nichts.

Wie weit ist man beim neuen Sporthaus und ist hier eine Eröffnung geplant?

Das Sporthaus ist an und für sich fertig. Was noch am Laufen ist, ist die Parkplatzgestaltung. Da werden bewusst Grünflächen geschaffen, um nicht nur reinen Asphalt zu haben. Was eine Eröffnung betrifft, so möchten der Fußballverein und die Gemeinde das Sporthaus natürlich gerne eröffnen. Angedacht ist das jetzt mal für Ende August bei einem Meisterschaftsspiel. Wie groß das Fest dann werden wird, können wir noch nicht sagen, aber eine Eröffnung wollen wir machen. Ein weiteres Projekt, das gerade am Laufen ist, ist der neue Radweg zwischen Schütt und Steinmühle. Wie weit ist man da?

Die Planung ist so weit fertig. Jetzt warten wir noch auf die Förderzusage des Bundes. Haben wir die, können wir mit dem Bau beginnen. Nächstes Jahr soll das Teilstück dann eröffnet werden. Waidhofen ist ja jetzt auch stark bemüht, den Radweg von Kreilhof über die Bahntrasse nach Gstadt und dann weiter nach Opponitz zu führen. Da soll es über die Eisenbahnbrücke Peistenau eine Anbindung Richtung Ybbsitz und ins Große Ybbstal geben. Dieses Projekt soll dann nächstes Jahr begonnen werden.

Die Ybbstaler Bürgermeister haben in einer Petition den Ausbau der B 121 zwischen dem Wirtschaftspark Kematen und dem Kreisverkehr Allhartsberg gefordert. Das ist bei Klimaaktivisten auf viel Kritik gestoßen. Braucht es diesen Ausbau wirklich?

Wenn wir die Arbeitsplätze in der Region erhalten wollen, brauchen wir Betriebe und für die ist eine Anbindung an die Autobahn wichtig. Sie müssen schließlich ihre Rohstoffe rein- und ihre Produkte rausbringen können. Der Personenverkehr ist da nicht so das Thema, sondern der Schwerverkehr, für den muss man etwas machen. Der geforderte Ausbau der B 121 hat vielleicht nicht oberste Priorität, aber man darf das auch nicht aus den Augen verlieren.

In Ybbsitz gibt es auf der B 22 zwischen der Firma Riess und der Getreidemühle Reisinger eine Engstelle. Ist da eine Entschärfung angedacht?

Dieses Projekt ist soweit auf Schiene und soll heuer umgesetzt werden. Im Bereich der Getreidemühle Reisinger wird die Bundesstraße verlegt. Man rückt da vom Haus um drei Meter ab, um bessere Sichtverhältnisse zu schaffen. Beim Riess-Berg sind wir weiter bemüht, eine Lösung zu finden. Da ist ein weiterer Ausbau angedacht, um die Radien besser zu nützen. Aber ein gewisses Nadelöhr wird hier wohl immer bleiben.

Wie sieht es mit neuem Wohnraum in Ybbsitz aus? Zuletzt gab es Aufschließungen in Ederlehen, der Steinmühle und den Fuchsluger Gründen. Gibt es dort noch freie Parzellen?

In Ederlehen ist alles voll, in der Steinmühle und auf den Fuchsluger Gründen ist jeweils nur mehr ein Grundstück verfügbar. Wenn bei uns etwas aufgeschlossen wird, ist das relativ schnell verkauft. Wir würden mehr Bauland benötigen, aber derzeit ist nichts verfügbar. Die Gemeinde selber hat keine Grundstücke, wir sind beim Bauland auf Private angewiesen.

Im Dorferneuerungsprozess „Gemeinde 21“ wurde eine Begegnungszone für alle Generationen als Vorhaben definiert. Wo wäre das vorgesehen?

Die Jugendbegegnungszone könnte der Bahnhofsbereich sein. Das Areal ist für uns ja als Parkmöglichkeit wichtig. Mit Sitzmöglichkeiten und Bäumen könnte der Bereich dort aber attraktiviert werden, damit er auch zum Verweilen einlädt. Doch auch am Marktplatz sollen sich die Leute begegnen. Deshalb soll da der Asphalt wieder weniger werden.

Die Gestaltung des Marktplatzes stieß damals ja auch auf viel Kritik. Nun soll der Marktplatz also wieder grüner werden?

Ja. Man sieht ja, wie sich das mit dem Klima entwickelt. Wenn man sich wo wohlfühlen soll, dann braucht man Schatten, das lädt mehr zum Verweilen ein als Asphalt. Es gibt auch schon Grundzüge, wie das aussehen könnte. Die Detailplanung ist dann eine Aufgabe für das nächste Jahr.