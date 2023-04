Gschwandegger (FPÖ): „Wenn man das sagt, ist man ein Gestriger“

NÖN: Bei der Gemeinderatswahl im Vorjahr sind Sie erstmals als Spitzenkandidat für die FPÖ in Waidhofen ins Rennen gegangen. Mit vier Prozent und nur noch einem Mandat blieb das Wahlergebnis unter Ihren Erwartungen. Warum war nicht mehr drin?

Josef Gschwandegger: Der Zeitpunkt der Wahl war denkbar ungünstig. Karl-Heinz Knoll ist als FPÖ-Spitzenkandidat kurzfristig abgesprungen und gleichzeitig hat sich die MFG gegründet. Ohne die MFG wären die drei erhofften Mandate sicher drinnen gewesen.

Zu der Zeit war die Impfdebatte in vollem Gange. Wie die MFG ist auch die FPÖ gegen die Corona-Impfung ins Felde gezogen. Deshalb hat auch Karl-Heinz Knoll der Partei den Rücken gekehrt und ist für die UWG ins Rennen gegangen. Warum hat die MFG von der Impfthematik profitieren können, nicht aber die FPÖ?

Gschwandegger: Weil die MFG im Wählerkreis der UWG gefischt hat. Viele sind da wegen der Impfproblematik zur MFG gegangen. Wenn einer noch nie FPÖ gewählt hat, dann sucht er sich immer zuerst eine mildere Option, bevor er die FPÖ wählt.

Im Vorfeld der Wahl haben Sie mit ihrem „Mein Kampf“-Sager für große Aufregung und Empörung gesorgt. Haben Sie im Nachhinein bereut, dass Sie das gesagt haben?

Gschwandegger: Es ist so gekommen, wie ich mir das gedacht habe. Ich bin viel unterwegs in Österreich. Da gab es viele, die mir gesagt haben, ich habe es auch gelesen, das ist ganz normal, da kann man keinen Strick daraus drehen. Die Anfeindungen waren aber extrem, vor allem von der SPÖ und der Liste FUFU. Aber das war zu erwarten, dass das von den linken Medien und linken Parteien kommt. Es ist aber nicht das Thema, das den normalen Bürger interessiert.

Die FPÖ ist danach weiterhin zu Ihnen gestanden?

Gschwandegger: Die FPÖ ist hinter mir gestanden und das habe ich auch erwartet. Es war zwar ungünstig im Wahlkampf, aber es ist ja kein Vergehen.

Sie haben nach der Wahl die Funktion des Stadtparteiobmanns von Dieter Bures übernommen. Wie gut ist die FPÖ in Waidhofen aufgestellt?

Gschwandegger: Wir haben einen Mitgliederzulauf. Es treten viele an mich heran, die mit uns arbeiten wollen. Da muss man jetzt ers tmal sondieren.

Sie haben also ein blaues Team in Waidhofen hinter sich?

Gschwandegger: Ich habe viele Einflüsterer, die im Hintergrund bleiben wollen. Es werden viele Themen an mich herangetragen, die nicht aufgegriffen werden. Man muss aber mit dem Ohr am Bürger sein. Wir sind da, um die Probleme der Waidhofner zu lösen, die nicht gehört werden. Es gibt so viele, die im Leben nicht mehr durchkommen. Einige überlegen sogar, das Auto zu verkaufen, die wissen nicht mehr, wie sie tun sollen mit dieser Teuerung und explizit mit den immer öfter werdenden Mieterhöhungen und den weit überhöhten Energiepreisen.

Im Land ist es nun zu einer FPÖ-ÖVP-Koalition gekommen. Ist eine Zusammenarbeit angesichts der Scharmützel im Vorfeld überhaupt möglich?

Gschwandegger: Es ist so wie der Wähler das will. Die Aussagen vor der Wahl waren halt etwas schärfer, aber im Großen und Ganzen ist es gut. Nun gehört die ganze Propaganda der letzten drei Jahre aufgearbeitet. Da müssen auch Entschuldigungen kommen. Jetzt wird so getan als hätte man nichts gewusst und wäre nichts gewesen, da hängen aber so viele Einzelschicksale daran. Ich kenne so viele, die einen Arbeitsplatz verloren haben oder impfgeschädigt sind. Die bekommen kein Gehör. Dadurch sind wir jetzt gefordert.

Im Gemeinderat fahren Sie nun einen schärferen Kurs als Ihr Vorgänger. Bewährt sich das?

Gschwandegger: Viele sind froh, dass diese Themen angesprochen werden. Es wird so viel öffentliches Geld ausgegeben, wo es nur Abgänge gibt. Sicher gibt es EU-Förderungen und Landesförderungen, aber das sind ja Gelder vom Bürger. Im Endeffekt zahlen wir alles selber. Wir müssen wegkommen davon, dass wir Schulden machen.

Sie sind bei der neuen Parkordnung im Gemeinderat nicht mitgegangen. Warum?

Gschwandegger: Die Innenstadt gehört erhalten, aber das geht nur, wenn Besucher von auswärts einen günstigen Parkplatz bekommen. Ich wäre dafür, das Parken zu Mittag nur zwischen 12 und 13 Uhr, dafür am Abend schon ab 17 Uhr gratis zu machen. Dann kann man nach der Arbeit noch einkaufen und danach ein Glas trinken gehen. Am Samstag sollte die Gebührenpflicht maximal von 10 bis 12 Uhr gelten. Den Pendlern könnte man einen Parkplatz beim Bahnhof anbieten und dann ein günstiges Ticket geben, damit sie mit der Citybahn oder dem Bus in die Stadt kommen. Von einem Arbeiter zu verlangen, 150 Euro zu zahlen, ist zu viel.

Wie stehen Sie zur Innenstadtmöblierung? Erhöht diese die Aufenthaltsqualität?

Gschwandegger: Überhaupt nicht. Das ist eine komplette Fehlplanung. Da sind so viele Parkflächen verloren gegangen. Ich bin nicht für eine reine Fußgängerzone. In dem Moment, wo die Stadt ohne Autos ist, fehlt die Kaufkraft.

Sie haben sich gegen den neuen Radweg nach Gstadt ausgesprochen. Warum?

Gschwandegger: Ich fahre selbst fast nur mit dem Fahrrad in die Stadt. Radwege sind grundsätzlich gut, aber man muss schon schauen, was etwas bringt. Eine Anbindung nach Böhlerwerk ist sicher nicht schlecht, aber nach Gstadt haben wir eh schon einen Radweg auf der Zell. Waidhofen macht wirklich viel für die Radfahrer, aber alles muss im Rahmen bleiben. Am Radweg in die Bachwirtsiedlung trifft man immer dieselben fünf Leute. Aufgerechnet pro Kopf ist das viel Geld, das man da in die Hand nimmt. Ich befürchte, dass die Citybahn einmal sterben wird und man dann einen Radweg durchmacht.

Sie sehen auch die neuen Gewerbegebiete in Kreilhof und Gstadt kritisch.

Gschwandegger: Da bin ich komplett dagegen. Bodenversiegelung für einen Industriepark ist für mich ein rotes Tuch. Sicher, Kommunalabgaben und Arbeitsplätze sind schön und gut, aber im Endeffekt handelt es sich um große Hallen. Da kann man noch so viel begrünen und Photovoltaik daraufsetzen, der Boden ist versiegelt. Die FPÖ war die erste Partei, in der Umweltschutz im Parteiprogramm vorgekommen ist. Seit den 70er-Jahren heißt es da: „Umweltschutz ist Heimatschutz“.

Sie haben im Gemeinderat immer wieder gegen Kultursubventionen gestimmt. Warum?

Gschwandegger: Die Kultur wird bei uns zu viel gefördert, im Gegenzug zum Sport. Die Musikschulen arbeiten eh gut, aber wenn da Veranstaltungen, wie der Klangraum, nur zu einem Fünftel gefüllt sind, dann muss ich das reduzieren. Wir haben da in Waidhofen ein Überangebot. Der normale Bürger weiß nicht mehr, wo er hingehen soll.

Aber ist es nicht gerade die Aufgabe einer Kulturförderung, auch nicht breitenwirksame Projekte zu ermöglichen?

Gschwandegger: Kultur ist ein dehnbarer Begriff, da ist alles drinnen. Ich glaube, dass Kultur überbewertet wird in Österreich. Was wir haben, ist eh super, aber die moderne Kunst, das geht nicht. Wir haben einen da gehabt, der Bäume mit Schläuchen umwickelt, das sind unsinnige Projekte.

Sie gingen zuletzt im Gemeinderat bei Subventionen für den Verein J.O.B, das JUSY und die Zwergenschaukel nicht mit. Was haben Sie dagegen?

Gschwandegger: Ich bin nicht dafür, dass Kinder unter zwei Jahren in fremde Hände gegeben werden. Alleinerziehende Eltern sollen eine Nachmittagsbetreuung kriegen, aber die Kleinsten sollten nicht für die Karrieren der Mütter irgendwo abgegeben werden. In den ersten zwei Jahren gehört die Mutter zum Kind. Das müssen wir nicht auch noch fördern, dass die Kinder da einfach abgegeben werden. Das ist für mich ein No-Go.

Sollten die Frauen nicht selbst entscheiden können, was sie möchten? Außerdem kann ja auch der Mann zuhause bei den Kindern bleiben.

Gschwandegger: Ganz so stimmt das nicht. Die Kinder wollen am Anfang mehr zur Mutter, das ist die Bezugsperson Nummer eins. Deshalb sollte es den Frauen nicht so leicht gemacht werden, die Kinder wegzugeben. Wenn man das aber heute sagt, dann wird man als Gestriger diffamiert. Ich weiß, dass das manche nicht hören wollen, aber man sollte sich schon bewusst sein, dass, wenn man Kinder in die Welt setzt, man sich um sie auch kümmern muss. Das kommt der Gesellschaft zugute. Ansonsten ist das ein Teufelskreis: Da geht es weiter zum JUSY, zum Verein J.O.B – und alles wird gefördert.

Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat?

Gschwandegger: Grundsätzlich haben wir im Gemeinderat ein gutes Einvernehmen, außer mit den ganz Linken. Die sagen, mit uns kann man nicht. Aber man muss jeden akzeptieren. Die Diffamierungen gewisser Leute in Waidhofen, die gehen für mich gar nicht. Aber das wird sich alles rächen.

