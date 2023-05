Waidhofens Stadtchef Krammer: „Wir sind ja nicht verheiratet“

NÖN: Bei der Gemeinderatswahl im Jänner des Vorjahres ist die WVP von 60,2 auf 41,3 Prozent abgestürzt. Hat man nach dieser Wahlniederlage Ursachenforschung betrieben?

Bürgermeister Werner Krammer: Natürlich geht man nach so einem Ergebnis nicht zur Tagesordnung über. Wir haben das in der Fraktion besprochen. Es war die Zeit, in der die Schmid-Chats aufgetaucht sind, was vor allem auf Bundesebene nicht die beste Stimmung gebracht hat. Dazu kamen dann noch die ganze Corona-Diskussion und die Impfpflicht. Das hat uns auch nicht unbedingt Rückenwind gegeben. Wir haben aber für uns wieder Mut gefasst und gesagt: „Arbeiten wir weiter für unser Waidhofen!“ Auch als Gruppe mussten wir uns finden, da doch etliche ausgeschieden und Neue dazugekommen sind. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen.

Durch den Verlust der absoluten Mehrheit mussten Sie sich Partner suchen und sind eine Koalition mit SPÖ und Liste FUFU eingegangen. Immer wieder wird betont, wie harmonisch diese Zusammenarbeit sei. Ist das tatsächlich so oder ist das nur das Bild, das man nach außen tragen möchte?

Krammer: Wir sind ja nicht miteinander verheiratet, sondern drei unterschiedliche Gruppierungen, die andere Programme haben. Wir sind bei der Gemeinderatswahl angetreten, um für die Stadt zu arbeiten. Und diesen Auftrag wollten wir ernst nehmen, egal wie die Wahl ausgeht. Deshalb sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir etwas versuchen, vor dem uns manche gewarnt haben. Wir haben uns für eine Dreiervariante und nicht die kleinstmögliche Form der Zusammenarbeit entschieden, auch wenn das mehr Kompromisse bedeutet.

Ist man rasch auf einen gemeinsamen Nenner gekommen?

Krammer: Damals hatten wir sehr wenig Zeit. Wir haben anfangs nur einen Rahmen und rote Linien abgesteckt. Die tatsächliche Bewährungsprobe war das Budget im Herbst und die Vorschau auf die nächsten fünf Jahre, womit wir unsere Zusammenarbeit in konkrete Projekte gegossen haben. Das große Bild, das wir damit von der Zukunft Waidhofens gezeichnet haben, ist ein sehr positives. Wir wissen nun, wo der Weg hingeht. Und da die grobe Richtung stimmt, schmerzt es mich auch nicht, dass es Dinge gibt, wo wir nicht einer Meinung sind und Zugeständnisse von jeder Seite notwendig sind. Das ist in jeder Partnerschaft wesentlich und eine tragfähige Basis für eine gedeihliche Zusammenarbeit. Wir streiten nicht, wir diskutieren. Das heißt, wir bewegen uns auf einer sachlichen Ebene und tauschen Argumente aus. Wenn wir keine Einigkeit finden, dann kommt die Sache nicht und ich denke, das ist ein guter Weg.

Zwei rote Linien für die anderen beiden Parteien, wo die WVP Abstriche machen musste, waren die Wohnprojekte in der Schatzöd und am Hochfeld. Wie sehr schmerzt es, diese Projekte nicht umsetzen zu können?

Krammer: Mir geht es vor allem darum, wie kann und soll sich diese Stadt weiterentwickeln. Waidhofen ist seit 1972 eine Großgemeinde. Wir haben nicht nur das städtische Zentrum, sondern auch die ländliche Umgebung mit den Dörfern. Da ist eines für mich ganz klar: Wenn man den ländlichen Raum stärken möchte, dann müssen sich junge Leute dort etwas aufbauen können. Aber wenn man mit dem Argument eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden gleich mal ein kategorisches „Nein“ ausspricht, dann führt das dazu, dass man die Jungen an die Nachbargemeinden verliert. Deshalb halte ich es für wichtig, dass man von diesem emotionalen „Nein“ weg zu einer sachlichen Sichtweise kommt und sich Beispiele anschaut, wie so etwas funktionieren kann. Ich habe Gespräche geführt, Wohnbaugenossenschaften sind durchaus offen für flächenschonende Doppel- oder Reihenhaus-Konzepte unter hohen ökonomischen Standards, wie wir sie auch bei der Betriebsgebietsentwicklung anlegen. Das Zweite, das wir lösen müssen, ist die Mobilitätsfrage, wo mit den Dorfbussen ein erster wichtiger Schritt gesetzt wurde. Das sind die Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wenn man an die positive Zukunft einer Gemeinde denkt. Ein kategorisches „Nein“ greift da nicht.

Welche Rolle spielt die Wohnbedarfsanalyse, die gerade am Laufen ist, für die Stadtentwicklung?

Krammer: Diese Analyse wird Daten und Fakten liefern und Anhaltspunkte geben, wie man sich entwickeln könnte. Am Schluss werden wir aber auch eine politische Bewertung darüberlegen müssen und daraus Maßnahmen und Ziele ableiten.

Mit dem Lokalbahnhof und dem beta campus sind zwei innerstädtische Wohnprojekte in der Pipeline. Wie weit sind diese?

Krammer: Der Lokalbahnhof ist einreichfähig. Das scheitert seitens der Genossenschaft derzeit an den hohen Baukosten. Hier geht es ja um junges und damit leistbares Wohnen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Der Standort könnte auch für unsere Kleinstkindertagesbetreuung eine Rolle spielen. Am beta campus geht es noch um die Frage, in welcher Rechtsform die beteiligten Partner Alpenland, Betacampus GmbH und Polytechnische Schulgemeinde dieses Vorhaben umsetzen können.

Sie haben die Kinderbetreuung angesprochen. Da wäre der neue Wohnbau am Lokalbahnhof nun eine Option für eine dauerhafte Lösung? Zuletzt war ja der Kindergarten in der Vitzthumstraße als neuer Standort im Gespräch.

Krammer: Ich halte es durchaus für schlau, dass wir die Kleinstkindbetreuung in Waidhofen nicht an einem Ort zentrieren, sondern zwischen Zell und Stadt aufteilen. Auf der Zell ist der Kindergarten in der Vitzthumstraße ein möglicher Standort. Im Kindergarten II in der Preyslergasse sind wir platzmäßig eingeschränkt, deshalb überlegen wir, ob man in dem neuen Wohnbau, der gleich daneben liegen wird, zwei Gruppen unterbringen könnte.

Als vorübergehender Standort ab September ist aber nach wie vor der Reichenauerhof ein Thema?

Krammer: Ja, das konkrete Angebot liegt mittlerweile vor. Auch wenn der Standort verkehrstechnisch sicher nicht ideal ist, gibt es vom Platzbedarf her keine wirkliche Alternative. Er hat auch den Vorteil, dass dort Essen und ein riesiger Garten zur Verfügung stehen.

In den letzten Wochen wurde die neue Parkordnung in Waidhofen heiß diskutiert. Hat man hier wirklich die beste Lösung gefunden?

Krammer: Wir haben uns mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt und diese Lösung ausgearbeitet. Ich habe aber auch immer betont, dass wir da flexibel sein werden. So haben wir mittlerweile für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen in den betroffenen Parkzonen mehrere Parkplätze und Parkdecks um 150 Euro zugänglich gemacht. Auch die ursprüngliche Idee, die Innenstadt in eine Zone 1 und 2 zu unterteilen, haben wir adaptiert, sodass es für Berechtigte möglich ist, in beiden Zonen zu parken. In Summe geht es aber darum, den ruhenden Verkehr so zu lenken, dass die Parkflächen bestmöglich genutzt werden. Ich denke, dass uns das in den Grundzügen gut gelingen wird.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Stadt befürchten, dass sie auf den zugewiesenen Parkflächen trotz 150 Euro Gebühr keinen Parkplatz kriegen. Sind diese Sorgen berechtigt?

Krammer: Wir haben da Erfahrung, vor allem vom Kinoparkplatz, mit wie vielen Dauerparkern ein Parkplatz noch funktioniert. Aber wir werden das natürlich beobachten, und sollte es Probleme geben, werden wir eine Lösung finden.

In der letzten Gemeinderatssitzung untermauerte Verkehrsexperte Markus Meiler die Forderung nach einer allgemeinen Temporeduzierung mit Argumenten. Wird der Gemeinderat diese Resolution unterstützen? Bei dem Thema gehen ja auch in Ihrer Fraktion die Meinungen auseinander.

Krammer: Ich möchte festhalten, dass wir eine der wenigen Gemeinden in Österreich sind, die beinahe flächendeckend Tempo 30 auf den Gemeindestraßen hat. Wir haben das aus Gründen der Verkehrssicherheit getan, aber auch weil es weniger Lärmbelästigung gibt und eine Verkehrsberuhigung darstellt. Die Lebensqualität und die Luftqualität steigen. Über diese Gesichtspunkte muss man auch auf Bundesebene diskutieren. Auf der anderen Seite sind wir im ländlichen Raum vom öffentlichen Verkehr her extrem benachteiligt. Die Leute sind auf das Auto angewiesen. Deshalb muss man schon mitdenken, welche Auswirkungen eine solche Forderung für uns alle hat. Seitens der WVP werden wir bei unserer nächsten Fraktionssitzung dieses Thema diskutieren. In dem angesprochenen Spannungsfeld möchten wir als WVP eine gute Entscheidung treffen.

Die Belebung der Innenstadt war im Wahlkampf ein großes Thema. Wie ist die Situation ein Jahr danach?

Krammer: Für uns ist klar, dass wir uns immer um unsere Innenstadt kümmern, sie unter Beobachtung haben und gegebenenfalls Rädchen nachdrehen. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir mit dem Weg, den wir mit dem Stadtmarketing, dem Innenstadtkoordinator und dem ständigen Austausch in der Innenstadtentwicklung eingeschlagen haben, richtig liegen. Das wird uns auch von außen bestätigt.

Mit der MFG und einer deutlich schärferen FPÖ gibt es seit der Wahl eine andere Opposition als zuvor. Wie empfinden Sie die Arbeit im Gemeinderat?

Krammer: Bemerkenswert ist, dass die Gespräche zu ein und denselben Themen im Gemeinderat oft schärfer sind als vorher beim nicht öffentlichen interfraktionellen Vorgespräch. Aber es ist grundsätzlich ein wesentliches Merkmal einer Demokratie, dass man eine Sache unter verschiedenen Gesichtspunkten sehen kann. Entscheidend ist, dass es dabei um den Austausch von Fakten geht und nicht emotional wird. Das gelingt manchmal besser und manchmal schlechter. Wichtig ist, dass wir uns so begegnen, dass wir uns immer in die Augen schauen und im Gespräch bleiben können.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.