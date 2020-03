Schwere Zeiten kommen durch die Corona-Krise auf die Tourismusbranche zu. Der Betrieb des Hotels „Schloss an der Eisenstraße“ in Waidhofen wurde am Samstag eingestellt. Am Sonntag folgte die Schließung des RelaxResorts Kothmühle in Neuhofen.

„Für die Hotellerie-Branche sowie den gesamten Tourismus ist das wirtschaftlich eine existenzbedrohende Situation.“Hotelier Hannes Scheiblauer

„Unsere beiden Häuser werden jetzt einmal bis Dienstag nach Ostern geschlossen bleiben“, sagt Betreiber Hannes Scheiblauer. „Für die Hotellerie-Branche sowie den gesamten Tourismus ist das wirtschaftlich eine absolute Krise und eine existenzbedrohende Situation. Wir haben zum Glück in beiden Häusern erfolgreiche Jahre hinter uns und sind deshalb so gut aufgestellt, das zu überstehen.“

Bereits am Freitag wurden in beiden Hotels Betriebsversammlungen abgehalten. „Wir haben ein gutes Einvernehmen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefunden. Da es in den nächsten Wochen keine Arbeit bei uns gibt, werden jetzt einmal Urlaube abgebaut. Darüber hinaus habe ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beider Betriebe die Garantie gegeben, dass sie wieder einen Arbeitsplatz haben, sobald das überstanden ist.“

Die Zeit bis dorthin möchte man in beiden Hotels nun nutzen, um Renovierungsprojekte durchzuführen bzw. bereits laufende Renovierungsarbeiten rasch abzuschließen. „Natürlich hängt das nun aber davon ab, ob die ausführenden Unternehmen das machen dürfen.“

Für die Gäste werde man sowohl im Schloss an der Eisenstraße als auch in der Kothmühle weiterhin telefonisch erreichbar sein. „Man kann jetzt eh nur hoffen, dass die Maßnahmen Erfolg haben“, sagt Scheiblauer.

Schlosswirt Andreas Plappert hat vorübergehend dichtgemacht. Der Umsatzentgang schmerzt.

Massiv betroffen von den derzeitigen Einschränkungen ist auch die Gastronomie. „Letzte Woche ging das A-la-carte-Geschäft anfangs noch recht ungebrochen weiter“, berichtet Schlosswirt Andreas Plappert. „Bei den Firmenkunden haben wir den Einbruch aber gleich recht massiv erlebt.“

Mittlerweile hat der Gastronomiebetrieb seine Pforten vorübergehend dichtgemacht. Anfängliche Überlegungen, einen Lieferdienst zu in stallieren, hat Plappert wieder verworfen. Für seine Stammkunden hat der Wirt aber am Montag noch ein paar Flaschen Wein und Bier zur freien Entnahme vor die Wirtshaustür gestellt – unter dem Motto: „Wir vergessen euch nicht! Bitte vergesst eure Wirte nicht, wenn alles wieder gut ist!“

Die mit der Betriebsschließung verbundenen Umsatzeinbußen tun dem Waidhofner Gastronomen natürlich weh. „Gerade der März wäre für uns ein sehr vielversprechender Monat gewesen“, sagt er. Die Absage eines Ärztekongresses diese Woche, den der Schlosswirt gastronomisch betreut hätte, schmerzt ebenso wie die Absagen von Veranstaltungen wie dem Frühlingskonzert des Kammerorchesters oder dem Förderbandball.

Nichtsdestotrotz habe man keine Schwierigkeiten, bis Ende Mai durchzukommen, sagt Plappert. Seine Mitarbeiter hat der Schlosswirt vorübergehend freigesetzt. „Ich habe zum Glück sehr verständnisvolle Mitarbeiter. Diese befinden sich nun in der Warteschleife. Wenn es wieder losgeht, stehen wir Gewehr bei Fuß und können von einem Tag auf den anderen wieder aufsperren.“

Die Zeit bis dahin möchte der Gastronom für Renovierungsarbeiten und den Frühjahrsputz nutzen.

Bereits am Freitag blieben die Tore der Waidhofner YOURS-Bar zu. „Wir haben uns am Donnerstag schon dazu entschlossen, weil das für uns nicht zusammengegangen ist, wenn man einerseits predigt, dass die Leute zu Hause bleiben sollen, andererseits aber eine Bar öffnet, auch wenn man nicht mehr als 100 Leute reinlässt“, sagt Betreiber Richard Abfalter.

Die Grill.bar Waidhofen, die Abfalter ebenfalls betreibt, blieb dann am Samstag zu. Wie es nun mit den Mitarbeitern beider Betriebe weitergehe, hänge auch davon ab, wie das Wirtschaftspaket der Regierung konkret aussehe, sagt Abfalter.

Unternehmer Richard Abfalter hat seine Grill.bar in Waidhofen am Wochenende zugesperrt. Nun blickt er unsicheren Zeiten entgegen.

Einvernehmlich getrennt hat er sich bereits von zwei Mitarbeitern seiner „passion and style“-Eventagentur. „Die haben eine Wiedereinstellgarantie, vorausgesetzt allerdings, dass wir das Ganze stemmen“, sagt der Unternehmer. Als Social-Media-Berater sei man nämlich viel in der Tourismus- und Eventbranche aktiv, führt Abfalter aus. Da sei durch das Coronavirus gerade vielfach der gesamte Cashflow weggebrochen.

„Ein bisschen puffern können wir das schon, weil die letzten Jahre gut gelaufen sind, die Frage ist aber, wie lange das Ganze dauert“, sagt Abfalter. „Spannend wird etwa, wie es mit der Matura und den Maturareisen weitergeht, da das ein ganz wichtiges Geschäft für uns ist.“