100 Jahre studentisches Brauchtum in Waidhofen an der Ybbs

Im Rahmen ihres Stiftungsfestes beging die Waidhofner Studentenverbindung im Mittelschüler-Kartellverband (MKV) Norika am Wochenende ihr hundertjähriges Bestehen. Beginnend mit einem Begrüßungsabend im Norika-Vereinslokal startete am Freitag das aufwendige Festprogramm.

Am Samstag zelebrierte Norika-Ehrenmitglied Altbischof Klaus Küng eine Festmesse in der Franziskuskirche. Dabei wurde eine Gedenktafel mit den Namen aller verstorbenen Bundesbrüder aus dem Kreise der Norika enthüllt.

Thomas Weickenmeier (Kartellvorsitzender des MKV ), Curt Schmidt (Obmann vom Absolventenverein der Norika), Markus Weiner (neuer Landesvorsitzender des NÖMKV), Alt-Bischof Klaus Küng (Norika-Ehrenmitglied), Christian Legler (Alt-Landesvorsitzender NÖMKV), Festredner Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bürgermeister Werner Krammer (von links) beim Festkommers der Norika. Foto: Lugmayr

Mit einem Festumzug, an dem rund 200 Vertreterinnen und Vertreter von 20 Verbindungen aus Niederösterreich teilnahmen, zog man ins Schloss Rothschild ein, wo ein Festkommers stattfand. Auch Verbindungen aus anderen Bundesländern gaben der Veranstaltung die Ehre, etwa Vertreter der Cimbria Kufstein, der Severinen Linz und der Verbindung Kürnberg Wien.

Jubelsenior Matthias Kohlbauer konnte auch Vertreter des NÖMKV begrüßen, die im Rahmen der Veranstaltung ihre Jahreshauptversammlung abführten und dabei den neuen Landesvorstand mit Landesobmann Markus Weiner wählten, der Christian Legler in dieser Funktion nachfolgt. Legler war elf Jahre lang Landesvorsitzender gewesen und hatte den NÖMKV mit großer Energie äußerst erfolgreich geführt, was in zahlreichen Wortmeldungen unterstrichen wurde. Als neuer Jugendobmann des NÖMKV wurde Kilian Hirschmugl aus dem Burgenland gewählt.

Foto: Lugmayr

Als besondere Wertschätzung des NÖMKV und des ÖMKV wurde die Anwesenheit der Landesstandarte und der Kartellstandarte des MKV wahrgenommen.

Als Festredner beim Festkommers fungierte Norika-Ehrenmitglied Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Er betonte in seiner Rede die Wichtigkeit der Prinzipien der katholischen Studentenverbindungen, gab einen detaillierten Überblick über die hundertjährige Geschichte der Norika und führte die historischen Umstände der Gründung in Zeiten der großen Not detaillreich aus.

Bürgermeister Werner Krammer im Gespräch im dem emeritierten Diözesanbischof Klaus Küng (von links). Foto: Lugmayr

Im Rahmen der Festveranstaltung wurden langjährige Mitglieder geehrt, unter ihnen Klaus Raidl, der ehemalige Präsident der Österreichischen Nationalbank für 125 Semester Mitgliedschaft und Kurt Reithmayer für das selten vergebene Jubelband 150-Semester-Mitgliedschaft.

Unter großem Applaus ging der Festkommers schließlich zu Ende. Am Sonntag folgte als Abschluss ein Frühschoppen im Hof des Rothschildschlosses.