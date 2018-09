Von 16. bis 22. September ging die Europäische Mobilitätswoche über die Bühne. Aus diesem Anlass lud die Stadt Waidhofen am vergangen Freitagvormittag auch heuer wieder zum „Umwelt- & Mobilitätstag“ auf den Oberen Stadtplatz.

Insgesamt 32 Institutionen und Initiativen informierten dabei parallel zum Waidhofner Wochenmarkt über die Themen Klimaschutz und Mobilität. So konnten sich die Besucher etwa bei ÖBB und VOR über das öffentliche Verkehrsangebot schlaumachen, von der Radlobby Infos zum Alltagsradeln einholen oder sich beim Waidhofner Carsharing-Verein von den Vorteilen eines geteilten Autos überzeugen lassen.

Fahrräder, darunter auch Lastenräder und E-Bikes, standen zum Ausprobieren bereit, während regionale Autohäuser ihre Elektrofahrzeuge präsentierten. Dazwischen drehten Schüler der HTL Waidhofen mit ihrem selbst entwickelten E-Mobil ihre Runden am Wochenmarkt. Aber auch über nachhaltige Energienutzung und nachhaltiges Bauen sowie über eine effiziente Müllentsorgung wurden Informationen geboten. „Bewusstseinsbildung ist bei den Themen Umwelt und Mobilität ganz wichtig“, sagt Umweltstadtrat Fritz Hintsteiner.

So wurden auch heuer bereits im Vorfeld die Waidhofner Schulen aktiv in den Thementag eingebunden. Im Bereich des Schlosshofs hatten die Kinder der Volksschule Plenkerstraße bunte Malereien auf das Straßenpflaster gezaubert, um damit am Wettbewerb „Blühende Straßen“ teilzunehmen. Am Freitag konnten die Schüler dann im Schlosshof auf einem Hindernisparcours des ÖAMTC ihre Geschicklichkeit auf dem Fahrrad testen.

Umweltstadtrat Hintsteiner möchte die sanfte Mobilität im Stadtgebiet weiter forcieren. Er verweist auf drei Lastenräder, welche die Stadt derzeit testweise im Einsatz hat. Die Gemeinde wolle sich ein derartiges Rad anschaffen, kündigt Hintsteiner an.

„Die Frage der Mobilität ist gerade am Land eine ganz zentrale“, sagt ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger. „Das Angebot muss hier stimmen.“ Der Obmann der Eisenstraße NÖ verweist auf ein von der EU gefördertes LEADER-Projekt zur bedarfsorientierten Mobilität im Ybbstal und der Ötscherregion, welches sich gerade in der Endphase befindet und Anfang Oktober präsentiert werden soll.