Die einzigartigen Narzissen- und Orchideenwiesen sollen geschützt werden – das ist das Ziel eines naturschutzfachlichen Projekts, das die Gemeinden Hollenstein, Göstling, Lunz am See und Opponitz gemeinsam mit der Leader-Region Eisenstraße und der Energie- und Umweltagentur des Landes umsetzen wollen.

Das Projekt stützt sich dabei auf zwei wesentliche Säulen: Maßnahmen, die gemeinsam mit Landwirten geplant werden sollen, und Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung.

Gemeinsam mit Landwirten und Experten aus der Region wurden bereits für den Naturschutz wertvolle, weil artenreiche Grünlandflächen im Ybbstal ausgewählt und naturschutzfachlich erhoben. Nun werden in einem nächsten Schritt – ebenfalls gemeinsam mit den Landwirten – Vorschläge für den Erhalt dieser Flächen erarbeitet.

Zusätzlich will man Anreize schaffen, Potenzialflächen wieder in wertvolle Wiesen umzuwandeln, da ein Teil dieser in den letzten Jahrzehnten aufgrund eines Strukturwandels in der Landwirtschaft verloren ging. Dennoch konnten einige der wertvollen Grünlandflächen im Ybbstal dank der Bewirtschaftungsweise der Landwirte erhalten bleiben.

Bewusstsein schaffen

Als zweite Säule des Projekts soll Bewusstsein in der Bevölkerung geschaffen werden: Die Gemeinden und die Leader-Region Eisenstraße wollen künftig über regionale Medien, Social-Media-Kanäle und mit einer eigens aufbereiteten Broschüre zum Thema schützenswerte Flächen informieren. Auf diesem Weg soll einerseits vermittelt werden, wie man sich auf den wertvollen Wiesen richtig verhält, andererseits will man informieren, welche Pflanzen dort wachsen und welche Tiere dort leben. Bis zum Herbst sollen außerdem auch noch Unterrichtsmaterialien für Schulen erstellt werden.

Weitere Maßnahmen, die im Rahmen des Projekts umgesetzt werden sollen, sind „Schaufensterwiesen“ mit Infotafeln, auf denen die botanischen Besonderheiten der Wiesen vorgestellt werden sollen. Die Errichtung dieser Schaufenster ist für kommendes Frühjahr anvisiert. Auch geführte Wanderungen sind für das kommende Jahr geplant.