Fußballfieber am BRG Waidhofen an der Ybbs

Das traditionelle Fußball-Oberstufenturnier des Bundesrealgymnasiums Waidhofen/Ybbs fand am Freitag, 3. März, in der Waidhofner Sporthalle statt. Insgesamt neun ambitionierte Teams nahmen daran teil, darunter vier, die ausschließlich aus Spielerinnen bestanden. Geleitet wurde das Turnier vom äußerst umsichtig agierenden ehemaligen Schüler Niklas Tiefenböck.

In den Gruppenspielen kristallisierte sich bei den Burschen schnell heraus, dass das Leistungsniveau der Teilnehmer sehr eng beieinander liegt. Beide Halbfinalspiele endeten in der regulären Spielzeit mit dem Ergebnis von 3:3, der Sieger musste jeweils im Penaltyschießen ermittelt werden. Dabei setzten sich die Teams aus den 7. Klassen (Teamname: Wo sind die Gegner?) und den 6. Klassen (Kicker+Julian) knapp durch, die 8. Klassen (Real Itätsverlust) und 5. Klassen (Sportfreunde Chiller) kamen daher ins kleine Finale.

Bei den Damen zeigte sich rasch, dass die 5. Klassen (m&m’s) ein überragendes Team bildeten. Sie setzten sich im 1. Halbfinale überlegen gegen die Flamingos (6. Klasse) durch. Im 2. Halbfinale bezwangen „die rasenden Hasen“ (8. Klasse) die Bellonis (ebenfalls 6. Klasse) und zogen damit ins Damen-Endspiel ein.

Das Lehrer-Dreamteam startete heuer aufgrund der ungeraden Anzahl an Teilnehmern außer Konkurrenz, diente als „Joker“ und absolvierte je ein Spiel gegen jedes der Burschenteams. Diese Spiele konnten alle vom Lehrerteam gewonnen werden.

In der Finalphase bei den Damen setzten sich die Flamingos im Spiel um Platz 3 gegen die Bellonis mit 5:1 durch, die m&m’s konnten im Finale gegen „die rasenden Hasen“ mit 8:1 gewinnen.

Bei den Herren traten fünf Schülerteams an, das dramatische Finale wurde schließlich nach der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen entschieden. Foto: BRG WaidhofenYbbs

Bei den Burschen war das kleine Finale eine klare Angelegenheit für die Sportfreunde Chiller, die gegen Real Itätsverlust mit 7:0 gewannen. Das große Finale zwischen „Kicker+Julian“ und „Wo sind die Gegner?“ war an Dramatik kaum zu überbieten, endete in der regulären Spielzeit mit 1:1 und wurde im Penaltyschießen entschieden. In diesem konnte von sechs nur Tolga Öztürk treffen, wodurch das Team „Kicker+Julian“ schlussendlich triumphierte.

