Die Staus auf der Ybbstalbundesstraße, wenn die Ybbstaler Pendler Richtung Amstetten und die Arbeitskräfte aus dem Raum Amstetten zu Böhler, Welser und Forster ins Ybbstal und zurück pendeln, nerven vor allem frühmorgens und nach Arbeitsschluss am Spätnachmittag Autofahrer, Anrainer und Freizeitsportler.

ÖBB-Regionalmanager Christof Hermann, Gemeinderat Erich Leonhartsberger und Bürgermeister Werner Krammer (von links) genossen die Fahrt die gesamte Strecke lang von Waidhofen nach Amstetten. Lugmayr

Noch dazu wird dabei viel klimatreibendes Kohlendioxid über die Auspuffe der Blechlawine in die gute Ybbstallandluft geblasen. Dass das nicht so bleiben muss, dafür machten sich am Montag das Mobilitätsmanagement Mostviertel und die Bürgermeister der Ybbstalgemeinden gemeinsam stark.

In einer Zugfahrt vom Hauptbahnhof Waidhofen nach Amstetten diskutierten die Ortschefs Werner Krammer (Waidhofen), Thomas Raidl (Sonntagberg), Juliana Günther (Kematen) und Anton Kasser (Allhartsberg) in nagelneuen Cityjet-Garnituren die Zukunft des Ybbstalpendelns.

„Die Rudolfsbahn ist nun ein attraktives Angebot für Autopendler.“ Stadtchef Werner Krammer

Dabei ist das Angebot, das die Bahn bietet, verlockender denn je. Denn während ein Autofahrer – ohne Stau – von Waidhofen bis in die Amstettner Innenstadt zumindest 35 Minuten Fahrtzeit rechnen muss, fährt die Rudolfsbahn in durchschnittlich 25 Minuten von der Stadt der Türme in die Mostviertelmetropole. Der Regionalexpress 58 schafft die Distanz bei Abfahrt am Waidhofner Hauptbahnhof um 7 Uhr 35 nach Amstetten konkurrenzlos in nur 20 Minuten.

Klimaschutz und Angebot für Autopendler

Diese Überlegenheit will nun eine Initiative des Mobilitätsmanagements Mostviertel der Agentur NÖ.Regional gemeinsam mit den ÖBB in einer Werbestrategie ausrollen. „Wir wollen den Menschen bewusst machen, dass Bahnfahren aus dem Ybbstal raus und in das Ybbstal rein nicht nur schneller und klimafreundlicher als Autofahren ist, sondern auch mit weniger Stress und mehr Vergnügen verbunden ist“, sagt ÖBB-Regionalmanager Christof Hermann.

Genau das wollten auch die Bürgermeister des Ybbstals zum Ausdruck bringen, die in Amstetten von Vizebürgermeister Markus Brandstetter empfangen wurden. Denn dieser sieht in der Attraktivierung der Rudolfsbahn eine Win-win-Situation für Amstetten und das Ybbstal: „Wir rücken näher zusammen und das auf umweltfreundliche Weise“, sagt er.

Das sieht auch Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer so. „Eine attraktive Bahnstrecke entlastet die Straße, gut getaktete Fahrpläne sparen Zeit und die Ausweitung des Angebots bis nach Mitternacht machen berufliche Fahrten nach Wien und Linz mit der Bahn noch unkomplizierter möglich“, sagt Krammer. Bessere Anschlüsse verbessern das Angebot und bringen zusätzlich Versorgungssicherheit“, sagt er. „Die Rudolfsbahn ist nun ein attraktives Angebot für Autopendler.“

Kematens Ortschefin Juliana Günther hat für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs sogar noch einen Zusatzwunsch: „Nachdem wir bei der denkmalgeschützten Steinbrücke keinen Radfahrstreifen anbringen können, streben wir den Bau einer Fußgänger- und Radbrücke vom Ortszentrum zum Bahnhof Hilm/Kematen an“, sagt sie. Diese soll über die 4a-Straße geführt werden, die Förderansuchen dafür hat sie schon eingereicht.

Sonntagbergs Bürgermeister Thomas Raidl, der gleich drei Stationen auf seinem Gemeindegebiet beherbergt, ortet zusätzlichen Service für Pendler und die Wirtschaft. „So wird Bahnfahren zur attraktiven und umweltfreundlichen Alternative“, sagt er. Dass die Hauptzielgruppe der PR-Aktion, die nun in Plakaten, Flyern, Inseraten und Transparenten entlang der Bundesstraße ausgerollt werden soll, die Autopendler sind, darin sind sich Bürgermeister, Bahnvertreter und Mobilitätsmanagement einig.