Wendeschleife für Busse in Opponitz

Bei der Auffahrt zum Güterweg „Vorderleithen“ wurde nun eine Wendeschleife für die Busse der VOR-Linie 640 errichtet. Die Busse, die zwischen Waidhofen und Lunz/See über Hollenstein verkehren, fuhren in Opponitz bislang bis zur Haltestelle „Ortsmitte“, wo sie wenden mussten und dann wieder retour fuhren.

„Aufgrund rechtlicher Vorgaben ist das Wenden der Busse aber nicht erlaubt“, führt Bürgermeister Johann Lueger aus. „ Die Busse müssen in einem Zug umdrehen und dürfen nicht zurückschieben.“ Damit drohte die Haltestellte „Ortsmitte“ wegzufallen. Mit der Schaffung der neuen Wendeschleife konnte dies verhindert werden. Seit Schulbeginn fährt der Bus wie gehabt die Haltestelle „Ortsmitte“ an, wendet aber nicht an derselben Stelle, sondern fährt weiter bis zur Auffahrt zum Güterweg „Vorderleiten“, um dort zu wenden. Zusätzlich ist nun der Zu- und Ausstieg bei der Haltestelle „Oberes Dorf“ möglich.

Ortschef Lueger ist froh, dass der Busstopp im Ortskern erhalten werden konnte. „Das funktioniert gut. Auch die Frequenzen können weiterhin eingehalten werden.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.