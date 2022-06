Werbung VOESTALPINE Anzeige „Der Zusammenhalt im Team ist großartig“

In Waidhofen wie auch im gesamten Ybbstal hat sich in Fragen des Öffentlichen Verkehrs in den letzten Jahren viel getan. Speziell die Ybbstal-Achse mit der Rudolfsbahn zwischen Waidhofen und Amstetten sowie den Busverbindungen des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR) hat mit den letzten Fahrplanänderungen an Attraktivität gewonnen.

„Der öffentliche Verkehr ist viel besser als die Bevölkerung das intus hat und auch als es teilweise kommuniziert wird“, meint etwa Johann Wagner, der bei der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich (eNu) für die Betreuung von Gemeinden und Regionen zu Energiethemen zuständig ist und von Sonntagberg nach Amstetten pendelt. „Auf der Strecke zwischen Waidhofen und Amstetten kann man beispielsweise von in der Früh bis Mitternacht im Stundentakt fahren. Das Angebot ist sehr, sehr gut und wir müssen es ausnutzen! Gleiches gilt für den Busverkehr ins Ybbstal.“ Auch Klimaaktivist Raphael Kößl sieht die Bus- und Bahnverbindungen auf der Ybbstal-Achse sehr positiv: „Grundsätzlich ist der öffentliche Verkehr von Waidhofen aus sehr viel besser als sein Ruf am Stammtisch. Die stündlichen beziehungsweise am Wochenende zweistündigen Busverbindungen ins Ybbstal führen auch hier dazu, dass Pendler sich für den Berufsverkehr da rauf verlassen können. Die Ybbstal-Achse funktioniert sehr gut und weiter auf der Westachse sowieso. Auch mit dem KlimaTicket hat sich hier noch viel gebessert, gerade Busfahren war früher schon viel teurer.“ Erich Leonhartsberger, Verkehrsstadtrat von Waidhofen, meint zu dem erweiterten Angebot auf der Rudolfsbahn: „Die Abendverbindungen werden sehr gut angenommen und auch mit dem Zug um 7 Uhr 35 von Waidhofen nach Amstetten fahren täglich ungefähr 50 Leute. Das ist nicht vorrangig ein Schülertransport, sondern wird als öffentliche Verkehrsanbindung von Waidhofen nach Amstetten und Wien massiv angenommen.“

Andy Riegler-Andrews pendelte bis vor Kurzem auf der Strecke Rosenau-Linz. Auch er hat viel Lob für die Rudolfsbahn, jedoch ebenfalls Kritik, was die Anschlüsse aus Linz kommend betrifft: „Man verpasst hier häufig den Anschluss von Amstetten ins Ybbstal, weil der Railjet von verspäteten Fernverkehrszügen aus Deutschland aufgehalten wird. Natürlich ist es problematisch, wenn der Regionalzug zu lange wartet, es ist aber einfach alles zu knapp bemessen.“

Optimierbar scheint zudem die Verbindung zwischen Waidhofen und Seitenstetten, wie Kößl, der selbst drei- bis viermal wöchentlich beruflich auf dieser Strecke pendelt, berichtet: „Dort verkehrt ein klassischer Schulbus, also einer um 7 Uhr in der Früh und drei am Nachmittag. Daher geht das für mich nur, weil ich flexible Arbeitszeiten habe. Das größte Manko ist aber sicher, dass er in den Sommerferien gar nicht fährt, dann gibt es gar keine Busverbindung zwischen Waidhofen und Seitenstetten.“

Neue Fahrpläne für Citybahn und Citybus in Waidhofen

Beim öffentlichen Verkehrsangebot in Waidhofen gab es in den letzten Jahren ebenfalls einige Veränderungen. Seit dem Fahrplanwechsel der Citybahn im Dezember 2020 fährt diese nun nicht mehr bis Kreilhof, sondern nur mehr bis zur neuen Haltestelle Pestalozzistraße beim Eurospar, der Fahrplan wurde dafür auf einen Halbstundentakt verdichtet. Mit der Haltestelle Kupferschmiedgasse kam eine weitere Zustiegsmöglichkeit in der Stadt hinzu. Beim Citybus gab es ebenso Neuerungen. „Es wurden Abendkurse eingezogen, man kommt jetzt auch nach 18 Uhr mit dem Citybus aus der Stadt in die Siedlungen raus“, erzählt Leonhartsberger. „Es wurde auch eine Anbindung zur Siedlung Am Moos geschaffen, was dort eine massive Angebotserweiterung bedeutet.“

Ein weiteres Standbein der Verkehrspolitik Waidhofens ist die E-Mobilität. Die E-Scooter sind beliebt für kurze Wege im Stadtgebiet und in den Katas tralgemeinden erleichtern E-Busse und E-Autos die Anbindung, wie Bürgermeister Werner Krammer erklärt: „Die besondere Herausforderung bei all unseren Maßnahmen ist es auch, die ländlichen Regionen, die deutlich schlechtere Voraussetzungen für eine klimaverträgliche Mobilität haben, gut miteinzubinden. Das passiert im Moment mit dem bedarfsorientierten Modell der Emil E-Dorfbusse und E-Autos. Derzeit läuft eine Umfrage zum Mobilitätsverhalten in Waidhofen und der Region. Hier bin ich wirklich schon sehr gespannt auf die Ergebnisse, die mit Sicherheit mehr Aufschluss über das Nutzungsverhalten der Waidhofnerinnen und Waidhofner geben werden.“

