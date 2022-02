Nachgastronomie im Ybbstal: Vorfreude im Vordergrund

Die Nachtgastronomie und das Veranstaltungswesen waren seit dem Beginn der Pandemie sehr stark von Einschränkungen betroffen. Obwohl vielerorts Schutzmaßnahmen früh adaptiert und gewissenhaft umgesetzt wurden, war durch die Sperrstunde ein Öffnen lange Zeit komplett ausgeschlossen. Dementsprechend groß ist nun auch die Freude darüber, bald wieder im gewohnten Rahmen arbeiten zu dürfen.

Richard Abfalter ist Geschäftsführer der Passion & Style Eventagentur und betreibt die YOURS Bar am Unteren Stadtplatz in Waidhofen. Er zeigt sich zwar von Zeitpunkt und Umfang der Öffnungsschritte überrascht, freut sich aber bereits auf die ersten Veranstaltungen: „Als politisch interessierter Mensch, der auch viele Kontakte im Gesundheitswesen hat, kann ich diesen kompletten Schwenk persönlich nicht nachvollziehen. Da wird einerseits über Impfpflicht und kostenpflichtige Tests diskutiert, andererseits wird alles geöffnet, obwohl das Infektionsgeschehen noch sehr hoch ist. Wir haben auch überlegt, wie man damit umgehen soll, aber letztendlich müssen wir auch Geld verdienen und dementsprechend Veranstaltungen machen.“ Die YOURS Bar hat bereits wieder geöffnet, ab 5. März dann auch wieder mit DJs und Tanzmöglichkeit. Für den 19. März ist der erste Crystal Club angekündigt. Die Vorfreude darauf scheint groß zu sein. „Wir haben innerhalb der ersten Nacht den gesamten VIP-Bereich und die Hälfte der restlichen Karten verkauft, die Nachfrage ist brutal!“, freut sich Abfalter. Insgesamt sind für heuer fünf Crystal-Club-Termine geplant, Ende Mai soll es auch wieder ein Volksfest in Kooperation mit der Stadtkapelle geben.

Maßnahmen waren finanzielle Mehrbelastung

In der Partylocation Hammerwerk ist man bereits bestens auf die Wiedereröffnung vorbereitet, wie Geschäftsführerin Carina Käferbäck berichtet: „Wir haben voriges Jahr bereits für heuer geplant, deshalb haben wir auch schnell wieder ein Programm in petto, sobald wir öffnen können. Unser Personal ist hochmotiviert und die DJs stehen auch schon in den Startlöchern!“ Die Pandemie-bezogenen Maßnahmen waren für den Betrieb auch eine finanzielle Mehrbelastung. „Wir hatten sehr strenge Auflagen. Das kostete alles viel Geld und Personalaufwand. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir endlich wieder normal öffnen können“, erklärt Käferbäck. Für die nächste Zeit wünscht sich die Gastronomin ein partyfreudiges Publikum. „Wir haben jetzt auch nur sieben Wochen geöffnet, weil dann die Zeltfestsaison beginnt. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir in dieser Zeit viele gut gelaunte Gäste begrüßen dürfen, die sich darauf freuen, Party zu feiern.“

