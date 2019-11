Bereits zum dritten Mal wurde am Dienstag der Vorwoche an der IMC Fachhochschule Krems der „European Award for Ecological Gardening“ vergeben.

68 Projekte aus zehn Nationen, die sich mit ökologischer Garten- und Grünraumpflege auseinandersetzen, wurden eingereicht.

Die Stadt Waidhofen war in den Kategorien „Kommunales Grün – ökologisch gestaltet und gepflegt“ und „Urban Gardening – kreatives Gärtnern in der Stadt“ nominiert.

Beim NÖN-Publikumspreis, bei dem für das beste ökologische Gemeindeprojekt aus Niederösterreich gevotet werden konnte, wurde Waidhofen für die Projekte „Grün.Raum“ und „Kostbares.Waidhofen“ mit dem hervorragenden zweiten Platz ausgezeichnet.