Am Mittwoch der Vorwoche hat der Nationalrat das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), das die Rahmenbedingungen für den Ökostromausbau in den nächsten zehn Jahren festlegt, beschlossen.

Mit Ausnahme der FPÖ stimmten alle Parteien dem Gesetz zu. Ziel ist es, dass bis zum Jahr 2030 Österreichs Strombedarf zu hundert Prozent aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden kann. Dementsprechend muss das Energiesystem umgebaut werden und bedarf es zusätzlicher Stromerzeugungskapazität.

Für den Obmann des Gemeindedienstleistungsverbands der Region Amstetten für Umweltschutz und Abgaben (gda), Anton Kasser, läutet der Gesetzesbeschluss eine umfassende Energiewende ein, die auch die Gemeinden in die Verantwortung nimmt. Die ambitionierten Ziele des EAG seien für die Gemeinden eine Herausforderung, für die Klimawende aber unabdingbar, hält der ÖVP-Landtagsabgeordnete fest.

„Wir werden die Dächer im Bezirk, wo es möglich ist, mit Photovoltaikanlagen anfüllen.“ gda-Obmann Anton Kasser

„In der Region Amstetten wird das neue Gesetz alle 35 Gemeinden herausfordern“, sagt Kasser. „Wir haben aber als Klima- und Energiemodellregion sowie als ‚KLAR!-Region‘ durch fundierte Energiekennzahlen und vorhandene Strukturen im Bereich der Energiebuchhaltung und der Heizungsdatenbank sicher einen Startvorteil.“

Die Region Amstetten leiste seit Jahrzehnten Vorarbeit, hält Kasser fest. „‚Raus aus dem Öl‘ wird bei uns seit Jahren propagiert, jede Gemeinde erhält einen jährlichen Brennstoffbericht ihres fossilen und erneuerbaren Wärmeeinsatzes und die Energiebuchhaltung monitort fast alle öffentlichen Gebäude und Anlagen“, führt der gda-Obmann aus.

Wir werden da im Bezirk sicher mehrere Modelle entwickeln, sodass kleinere und größere Energiegemeinschaften nebeneinander möglich sein werden“ Anton Kasser

Derzeit arbeite man an der Realisierung von Energiegemeinschaften. Dabei soll den Bürgern die gemeinsame Nutzung von lokal oder regional produzierter erneuerbarer Energie ermöglicht werden. „Wir werden da im Bezirk sicher mehrere Modelle entwickeln, sodass kleinere und größere Energiegemeinschaften nebeneinander möglich sein werden“, sagt Kasser.

„Wir wollen hier keine Zeit verlieren und dieses Projekt so rasch wie möglich umsetzen“ Werner Krammer

In der Stadt Waidhofen wurde in der letzten Gemeinderatssitzung mit einem Beschluss bereits der Grundstein für solche Energiegemeinschaften gelegt. „Wir wollen hier keine Zeit verlieren und dieses Projekt so rasch wie möglich umsetzen“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Nun können wir das in Angriff nehmen.“

Darüber hinaus plant die Stadt, Photovoltaikanlagen auf mehreren städtischen Gebäuden zu errichten. Schulzentrum Plenkerstraße und Kläranlage stehen als erstes am Plan. Das Parkdeck Schlosscenter und die Sporthalle sollen folgen.

In Sonntagberg wurden in der letzten Gemeinderatssitzung die Voraussetzungen geschaffen, um nach dem Altstoffsammelzentrum in Hilm im Herbst auch auf dem Dach der Volks- und Mittelschule in Rosenau eine Photovoltaikanlage zu installieren. Hier können sich die Bürger im Rahmen eines Beteiligungsmodells einbringen.

In Allhartsberg, der Heimatgemeinde von gda-Obmann Kasser, hat man bereits auf fast allen öffentlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen installiert. „Wir sind da sicher weit vo raus“, sagt der Ortschef. „Dennoch braucht es auch bei uns noch mehr, um die neuen Vorgaben erfüllen zu können. Denn auch wenn die Gemeinden gut vorbereitet sind, bedarf die Energiewende doch noch auf allen Ebenen enormer Kraftanstrengungen.“

Im Bezirk Amstetten werde der Sonnenstrom das große Thema bei den erneuerbaren Energieformen sein, meint Kasser. Bürgerbeteiligungsmodelle wie in Sonntagberg kann er sich auch in anderen Gemeinden gut vorstellen. „Aber egal wie die einzelnen Modelle dann konkret ausschauen werden, fest steht, wir werden die Dächer im Bezirk, wo es möglich ist, mit Photovoltaikanlagen anfüllen“, sagt der gda-Obmann.