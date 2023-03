Weltgebetstag: Waidhofner Christen feierten mit Frauen aus 150 Ländern

Die katholischen und evangelischen Frauen und Männer aus den Pfarren Waidhofens feierten am 3. März gemeinsam mit Frauen aus 150 Ländern den ökumenischen Weltgebetstag in der Bürgerspitalkirche.

Die Texte für den Gottesdienst wurden heuer von den Frauen aus Taiwan vorbereitet. Ihr Motto heuer lautete: „Glaube bewegt“. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Waidhofen erfuhren vom unterdrückten und diskriminierten Leben der Frauen, von den Problemen, welche die weltweite Umweltzerstörung und der Klimawandel im Land verursachen. Um den Frauen in Taiwan zu helfen, gingen die Erlöse aus der Kollekte an die Gruppe „Garden of Hope“. Diese kümmert sich um Frauen, die von häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffen sind, und hilft ihnen zu einem Neustart im Leben.

Zwei große Töpfe Reis reichten, um den Hunger aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu stillen. Foto: Christine Ecker

Nach dem Gottesdienst verkosteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Gemeinderaum noch in gemütlicher Runde Speisen nach taiwanesischen Rezepten.

