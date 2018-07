Zahlreiche Radsport-Begeisterte und Schaulustige ließen sich dieses Spektakel nicht entgehen und feuerten die Radprofis entlang der Strecke an. Gleich fünf Mal ging es für Ben Hermans, Hermann Pernsteiner, Dario Cataldo, Riccardo Zoidl und Co diesmal auf den Sonntagberg. Den Etappensieg holte sich der Italiener Antonio Nibali. Noch ehe Bürgermeister Werner Krammer um 12 Uhr am Freisingerberg die Startflagge schwenkte und damit das Rennen frei gab, herrschte in der Waidhofner Innenstadt reges Treiben. Inmitten des Trubels wärmten sich die Fahrer auf, wurde zu Interviews gebeten, gaben bereitwillig Autogramme und spielten die Schüler der gleichzeitig stattfindenden Musikschmiede auf. Das ließen sich auch die Nationalratsabgeordneten Andreas Hanger und Alois Rosenberger nicht entgehen. Tolle Stimmung herrschte auch am Sonntagberg.