Am Freitag und Samstag wird sich wieder die internationale Radelite im Ybbstal tummeln, wenn die Region einmal mehr zum Schauplatz der Österreich-Radrundfahrt wird. Bei der 70. Auflage des Radsportevents wird heuer der Sonntagberg noch mehr als bisher in den Mittelpunkt rücken. Schließlich gilt es für die Radprofis am Freitag, 13. Juli, bei der siebten und vorletzten Etappe gleich fünf Mal den Anstieg zur Basilika zu bewältigen. Tausende Radfans werden erwartet.

In Waidhofen werden die Radsportteams am Freitag ab 10 Uhr in der Innenstadt vor Ort sein, wobei die Teambusse am Oberen Stadtplatz stationiert sein werden. Auf der Bühne beim Startbereich wird zu Interviews geladen.

Der Startschuss erfolgt dann um 12 Uhr am Freisingerberg. Von dort geht es über die Unterzell und die B 121 nach Rosenau und weiter auf den Sonntagberg. Weiter führt das Rennen dann auf der Mostviertler Höhenstraße nach St. Leonhard/Walde, wo die Radrennfahrer gegen 12.30 Uhr erwartet werden.

Mit Tempo 80 von St. Leonhard ins Urltal

Mit 80 Sachen geht es dann runter ins Urltal und wieder raus nach Waidhofen. Beim Parkbad geht es dann wieder von vorne los. Nach vier Runden und fünf Anstiegen auf den Sonntagberg werden die Radprofis dann gegen 15 Uhr im Ziel bei der Basilika Sonntagberg erwartet.

Während des Rennens wird es in Waidhofen und Sonntagberg massive Verkehrseinschränkungen geben. Die Strecke, auf der der Rundkurs verläuft, wird zwischen 12 und 16 Uhr für den Verkehr temporär gesperrt und durch die Polizei händisch geregelt werden. Lenker von Kraftfahrzeugen müssen mit Wartezeiten rechnen. Vor allem das viel befahrene Teilstück entlang der B 121 zwischen Bruckbach und Rosenau wird eine Herausforderung. „Wir werden den Verkehr großräumig umleiten“, sagt Kematens Polizeikommandant Christoph Gruber. „Wenn der Tourtross durchfährt, wird die Straße gesperrt sein. Danach machen wir wieder auf und lassen die Autos punktuell durch.“

Auch die Erreichbarkeit der Waidhofner Ortsteile Raifberg, Windhag und St. Leonhard/Walde wird stark eingeschränkt sein, ebenso wie jene von Teilen des Urltals. Auch das Parkbad und das Schlossparkdeck werden teilweise nicht erreichbar sein. Pkw-Lenker, die auf der Zell über die Burgfriedstraße oder vom Schlossplatz kommen, müssen ebenfalls mit längeren Wartezeiten rechnen.

Eingeschränkt erreichbar ist auch der Sonntagberg. Die Auffahrt zur Basilika sollte über die L 6198 (Rotte Baichberg) getätigt werden. In der Unterzellerstraße in Raifberg gilt am Freitag ein Halte- und Parkverbot. Von 10 bis 12.30 Uhr ist die Ein- bzw. Durchfahrt in die Waidhofner Innenstadt nicht möglich. Ein Halte- und Parkverbot gilt hier von 9 bis 13 Uhr. Der Wochenmarkt findet bereits am Donnerstag, 12. Juli, statt. Die Citybus-Haltestelle Unterer Stadtplatz wird zur Mühlstraße verlegt, die Haltestelle Raifberg zur B 121/Wienerstraße.

Tourtross radelt am Samstag durch

„Bei einer Sportveranstaltung dieser Größenordnung handelt es sich auch um eine gewisse logistische und organisatorische Herausforderung, die es zu meistern gilt“, sagt Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer.

Auch Sonntagbergs Bürgermeister Thomas Raidl betont den organisatorischen Aufwand. Er ist froh, dass die Sanierung der L 88 nach dem Felssturz in Böhlerwerk rechtzeitig fertiggestellt werden konnte. „So kann der Lkw-Verkehr über Seitenstetten bzw. Biberbach umgeleitet werden, wenn die Straße gesperrt ist“, sagt Raidl.

Der Startschuss erfolgt um 12 Uhr am Freisingerberg in Waidhofen. Danach geht es von Rosenau auf den Sonntagberg über die MostviertlerHöhenstraße wieder runter ins Urltal. Nach vier Runden und fünf Anstiegen wartet auf die Athleten gegen 15 Uhr nach 129,3 Kilometern und 3.169 Höhenmetern das Ziel bei der Basilika. | NOEN

Der Start zur achten und letzten Etappe des Radsportevents erfolgt am Samstag um 10.30 Uhr in Scheibbs. Von dort radelt der Tourtross auf der B 22 über Gresten und die Grestner Höhe nach Ybbsitz, wo er kurz nach 11 Uhr durch das Gemeindegebiet brausen wird. Gegen 11.20 Uhr werden die Radprofis dann in Waidhofen erwartet. Hier geht es über die Ybbsitzerstraße und die Riedmüllerstraße in die Pocksteinerstraße und durch den Schillerparktunnel auf die

B 121 Richtung Amstetten. In Böhlerwerk zweigt der Radtross dann gegen 11.30 Uhr auf die

L 88 Richtung Seitenstetten ab. Gegen 11.40 Uhr werden die Radsportler auf der Wieser Höhe erwartet. Zielort der 70. Österreich-Radrundfahrt ist die Stadt Wels.