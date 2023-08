Bundeskanzler Nehammer besuchte Waidhofner Wochenmarkt

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) tourt im Sommer durch Österreich. Am Dienstag legte er einen Mostviertel-Tag ein und stoppte dabei am Vormittag auch in Waidhofen an der Ybbs.

Foto: ÖVP NÖ

Gemeinsam mit Bürgermeister Werner Krammer und Nationalratsabgeordnetem Andreas Hanger besuchte er den Wochenmarkt am Oberen Stadtplatz. Dort verkostete er die heimischen Produkte und kam mit den Marktfahrerinnen und Marktfahrern ebenso wie mit den Marktbesucherinnen und -besuchern ins Gespräch. Danach ging es für den ÖVP-Tross weiter zur Firma Welser nach Gresten.