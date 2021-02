Für jede Dame eine Narzisse – unter diesem Motto war es in der Vergangenheit Tradition, dass die Mitglieder der Hollensteiner Volkspartei am Valentinstag allen Damen im Ort Blumen überbrachten. Aufgrund der derzeitigen Situation hat man sich heuer etwas anderes überlegt. So wird der Betrag von 300 Euro, der sonst für die Blumen aufgewendet wurde, an Hollen steiner Familien in Not gespendet.

„Trotz der derzeit angespannten Lage möchten wir den Valentinstag nutzen, um einigen Menschen in Hollenstein ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, sagt Martin Helm, geschäftsführender Gemeinderat der ÖVP.

Sozialfonds für in Not geratene Hollensteiner

Es ist übrigens für jeden möglich, in Not geratene Familien in Hollenstein zu unterstützen. Spenden können jederzeit an den Bürgerservice-Sozialfonds überwiesen werden (IBAN: AT14 3293 9000 0401 2100).

Um auch die örtlichen Betriebe etwas zu unterstützen, verlost die ÖVP zusätzlich mehrere Hollenstein-Gutscheine. Infos dazu sind auf der Facebook-Seite der Partei unter www.facebook.com/oevphollenstein zu finden.