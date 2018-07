Landtagsabgeordneter Anton Kasser: Ich bin im Umwelt-, im Gesundheits- und im Kommunalausschuss sowie im Wirtschafts- und Finanzausschuss tätig. Im Bau-, im Europa- und im Landwirtschaftsausschuss bin ich Ersatzmitglied. Grundsätzlich diskutieren wir aber alle Themen im ÖVP-Club miteinander.

Wie ist die Zusammenarbeit mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner?

Kasser: Die Atmosphäre ist mit ihr familiärer geworden. Wir sind jetzt noch mehr ein Team. Es macht Spaß, ein Teil davon zu sein.

Sie haben vor der Wahl die Umwelt, die Landwirtschaft und den ländlichen Raum als Ihre Kernthemen ausgegeben. Wie sieht es in diesen Bereichen im Bezirk Amstetten aus?

Kasser: Im Umweltbereich hatten wir im Bezirk jetzt die Umstellung auf den Gelben Sack. Das hat die erwarteten Diskussionen mit sich gebracht. Aber jede Veränderung bringt Diskussionen mit sich und man muss das schon relativieren. Wir haben 50.0000 Haushalte im Bezirk, die Anzahl derer, die sich intensiv bei uns bemerkbar gemacht haben, war überschaubar. Mit dem Gelben Sack haben die Leute den Plastikmüll, den sie fabrizieren, jetzt sechs Wochen zuhause stehen, das tut vielen weh. Früher hat man den Müll nach dem Motto „Aus den Augen, aus dem Sinn“ weggetragen. Diese Anonymität hat aber auch entsprechend schlechte Qualität beim gesammelten Material gebracht. In allen Bezirken, die den Gelben Sack schon länger haben, gibt es eine bessere Trennqualität. Der Gelbe Sack ist in ganz Österreich „Stand der Technik“, wenn es um eine saubere Sammlung von Kunststoffverpackungen geht.

Welche Umweltthemen sind auf Landesebene gerade aktuell?

Kasser: In der letzen Landtagssitzung wurde beschlossen, dass für Photovoltaikanlagen bis 200 kW peak, das entspricht einer Fläche von etwa 1.400 m 2 , wenn sie auf Hausdächern angebracht werden, keine Bewilligung mehr notwendig ist. Da haben wir die Bürokratie wirklich völlig ausgeschaltet. Das ist eine ganz wichtige Gesetzesänderung, an der ich auch intensiv mitgearbeitet habe.

Wie schaut es mit der Förderung von Photovoltaikanlagen aus?

Kasser: Photovoltaikanlagen werden nach wie vor gefördert, im Bezirk Amstetten sogar besser, weil wir eine Klima- und Energiemodellregion sind. Der nächste Schritt, den wir nun nehmen müssen, ist die Speicherthematik. Die Menschen sollen den Strom, den sie über Photovoltaik selbst produzieren, auch selbst im Haushalt nutzen können. Hier haben wir derzeit leider ein Fördersystem, das den Schnellsten bevorzugt. Das gefällt mir gar nicht. Da braucht es ein besseres System.

Im Bezirk gibt es nun auch ein Projekt, im Zuge dessen Betriebe und Gemeinden Transporträder testen können. Wie wird das angenommen?

Kasser: Da laufen gerade die Testversuche. Auch in meiner Gemeinde (in Allhartsberg, Anm. d. Red.) haben wir schon ein Lastenrad in Betrieb. Es wird wohl nie die Masse ansprechen, aber man muss das einfach mal ausprobieren. Auch im Landesklinikum Mauer sind nun Lastenräder zum Testen im Einsatz. Auf dem weitläufigen Areal, dort macht das Sinn. Es gibt dort auch Räder, mit denen Patienten transportiert werden können.

Im ländlichen Raum ist auch im Bezirk Amstetten die Abwanderung ein großes Thema. Welche Strategien hat man dagegen?

Kasser: Im Ybbstal ist der Ybbstalradweg eine Strategie dagegen. Dieser Radweg wird top angenommen. Man hat hier wirklich einen großen Impuls für die Region gesetzt, da wird sich touristisch noch einiges entwickeln. Eine weitere Strategie gegen die Abwanderung ist die Breitbandversorgung.

Das Ybbstal ist beim Breitbandausbau ja Pilotregion. Wie aber sieht es im restlichen Bezirk aus?

Kasser: Wir wollen den ganzen Bezirk mit Breitbandinternet versorgen. Die Gemeinden Sonntagberg, Kematen und Allhartsberg sind da etwa gemeinsam aktiv, aber auch Ardagger und St. Peter/Au sind Vorreiter. Pilotregion werden wir aber alle nicht werden, deshalb gilt es, die Bundesförderungen gut zu nutzen. Ich glaube, dass wir da in den nächsten Jahren einiges zusammenbringen werden.

Wie steht es um die Landwirtschaft im Bezirk Amstetten?

Kasser: Da haben wir heuer wetterbedingt ein ganz interessantes Jahr. Während wir im Süden des Bezirks eigentlich ausreichend Niederschlag hatten, hatte man Richtung Norden mit der Trockenheit zu kämpfen. Die Getreideerträge sind zwar durchaus in Ordnung und der Mais steht auch ganz gut, aber an den Südhängen haben wir punktuell wirklich ein Problem mit den Futtermengen. Eine Verbesserung ist uns bei der Risikoabsicherung bei den Erträgen gelungen. Da wurde die Versicherungssteuer auf 0,2 Prozent reduziert. Damit wird diese Versicherung leistbarer. Gerade die Dürre ist bei uns die letzten fünf Jahre ein großes Thema geworden, wir sehen, dass der Klimawandel greift. Große Anstrengungen braucht es noch beim Thema Herkunftsbezeichnung – gerade in den Großküchen und in der Gastronomie. Die Menschen wollen wissen, wo ihr Essen herkommt. Für unsere Landwirtschaft ist das eine große Chance.

Wie schaut es mit der Preisentwicklung bei den Produkten aus?

Kasser: Wir hoffen, dass der Milchpreis, der jetzt etwas gefallen ist, wieder steigt. Grundsätzlich haben wir aber gelernt, mit den Gegebenheiten des Markts umzugehen. Was uns derzeit aber massiv beschäftigt, ist die immer stärker werdende Diskussion „konventionell gegen bio“. Da wird auch vom Handel mit der Werbung sehr gezündelt. Das brauchen wir nicht. Sowohl die konventionelle als auch die Bio-Landwirtschaft haben ihre Berechtigung. Da wollen wir uns nicht auseinanderdividieren lassen, schon gar nicht vom Handel, der da ein sehr böses Spiel spielt.

Mit welchen Herausforderungen hat die Landwirtschaft sonst noch zu kämpfen?

Kasser: Was uns derzeit auch immer mehr beschäftigt, ist die GAP 2021, die nächste Förderperiode der EU. Da gibt es jetzt die ersten Vorschläge aus Brüssel, welche Kürzungen bei den Geldern für die ländliche Entwicklung vorsehen. Diese Vorschläge sind für mich nicht tragbar. Wir müssen uns die Ausgleichszahlungen schon jetzt mühsam erarbeiten. Ohne riesige Auflagen und viel Bürokratie geht heutzutage nichts mehr. Wir haben deshalb gesagt, dass das in der nächsten Periode besser werden muss, wenn ich mir aber die ersten Entwürfe anschaue, ist das eine Katastrophe.

In der Forstwirtschaft ist der Borkenkäfer derzeit ein großes Thema. Wie ist hier der Stand der Dinge?

Kasser: Im Bezirk sind wir hier noch mit einem blauen Auge davonkommen. Das Waldviertel ist da ganz anders betroffen. Aber natürlich ist es auch für unsere Waldbesitzer eine Herausforderung, weil man permanent schauen muss, ob nicht ein Baum betroffen ist, damit man diesen dann sofort entfernt. Wir haben nun mal Fichtenbestände, aber beim Nachsetzen muss man sich jetzt schon überlegen, ob Fichten wieder das Richtige sind.

In Weyer und Konradsheim hat ein Wolf im Mai Schafe gerissen. Gab es seitdem weitere Wolfsrisse in der Region?

Kasser: Nein, der Wolf dürfte weitergewandert sein, zumindest hat er nirgends etwas gerissen. In der Landwirtschaft sieht man den Anstieg der Wolfspopulation aber schon mit Sorge. In Kärnten, wo es schon mehr Wölfe gibt, treiben manche Schafbauern ihr Vieh nicht mehr auf die Almen. Wir haben das schon beim Fischotter, der auch nicht jagdbar ist, erlebt. Wenn sich die Tiere ohne Regulierung vermehren können, dann sind die Teichwirte die Leidtragenden. Gleiches gilt beim Wolf für die Landwirtschaft. Da braucht es schon ein gewisses Augenmaß.

Ist das Bauernsterben in der Region noch ein Thema?

Kasser: Das ist immer ein Thema, gerade wenn es zu einem Generationenwechsel kommt. In Waidhofen sind wir da zwar noch im gelobten Land, da gibt es relativ wenige Betriebe, die aufhören. Im Bezirk Amstetten ist es auch noch überschaubar. Ganz schlimm ist es aber im Ackerbaugebiet.

Welche Ansätze gibt es, um das Bauernsterben einzudämmen? Ist das auch eine Frage der Wertschätzung?

Kasser: Derzeit wird in der Landwirtschaft viel investiert. Sie ist ein Wirtschaftsmotor. Auch hinsichtlich der Abwanderung aus dem ländlichen Raum sollte man nicht übersehen, wie viele Arbeitsplätze die Landwirtschaft bietet. Und bei der ganzen Diskussion hinsichtlich den Fördermitteln für die Landwirtschaft muss man schon auch sehen, welche Leistungen da hinsichtlich der Naturpflege erbracht werden. Da hängt auch der Tourismus dran. Wenn man der Landwirtschaft aber die Perspektive nimmt, wird es die Gesellschaft teuer zahlen. Man muss den Bauern schon das Gefühl geben, dass wir stolz auf sie sind. „Geiz ist geil“ ist da nicht der richtige Weg.

Wie schaut es im Bezirk in Sachen Mobilität aus? Wo ist hier Bedarf?

Kasser: Da haben wir im Bezirk viele tolle Initiativen, etwa den „EMIL“ in Euratsfeld, ein Taxidienst mit freiwilligen Fahrern, oder verschiedene Carsharing-Modelle, so auch bei uns in der Gemeinde. In Allhartsberg und Sonntagberg gibt es auch ein Öffi-Schnupperticket, das sich die Bürger ausborgen können und das sehr gut angenommen wird. Da hoffe ich, dass viele andere Gemeinden dieses Angebot aufgreifen, damit die Leute sehen, wie bequem das Zugfahren ist. Grundsätzlich ist Mobilität bei unseren ländlichen Strukturen aber immer eine Herausforderung. Entlang der Westbahnstrecke ist das natürlich anders, da ist man in Sachen öffentlicher Verkehr natürlich gut angebunden. Der Anstieg der E-Mobilität macht den Verkehr auch bei uns Schritt für Schritt ökologischer.

Das Park-&-Ride-System funktioniert hier?

Kasser: Da sehe ich nach wie vor ein bisschen ein Manko. In Amstetten muss man schon Zeit für die Parkplatzsuche einplanen. An und für sich ist es aber eine positive Entwicklung, wenn die Park-&-Ride-Anlagen zu klein werden, dann fahren mehr Leute mit dem Zug.

In Sonntagberg halten die Züge seit der Fahrplanumstellung nur mehr sehr eingeschränkt an der ÖBB-Haltestelle. Ist die Landespolitik da dran, um eine Lösung zu finden?

Kasser: Da gibt es jetzt mit dem Bus nach Rosenau einen Kompromiss. Aus meiner Sicht kann es da nur dann eine wirkliche Lösung geben, wenn man die Westbahn und die ÖBB besser koordiniert und die Infrastruktur gleichmäßiger nutzt.

Wie steht es im Bezirk Amstetten um den Pflegebereich ?

Kasser: Der Pflegebedarf steigt, weil die Leute immer älter werden. Mit den mobilen Pflegediensten sind wir aber gut aufgestellt. Die Pflegeheime sind voll, wobei die Wartelisten jetzt nicht so lange sind. Man wird dennoch Anreize schaffen müssen, damit die Pflege, so lange es geht, in den eigenen vier Wänden durchgeführt wird. Das ist für die Betroffenen, aber auch für das Gesamtsystem die bessere Variante. Das Heim ist die teuerste Form.

Welche Herausforderungen im Gesundheitsbereich sehen Sie noch?

Kasser: Ein ganz großes Thema ist die Nachbesetzung bei den praktischen Ärzten. Im Ybbstal sind wir bei den Hausärzten noch recht gut besetzt. Im Am-stettner Bereich erleben wir aber gerade, dass einige Ärzte zugleich in Pension gehen und es schwierig ist, diese Stellen nachzubesetzen. Da ist es nun gelungen, Gesundheitszentren zu ermöglichen, bei denen mehrere Ärzte gemeinsam eine Ordination betreiben. Wir sind nun drauf und dran, ein solches Zentrum im Landesklinikum Mauer umzusetzen. Das wird vom Land großzügig unterstützt. Bei den Spitälern sind wir gebäudemäßig top ausgestattet, aber natürlich stellt sich auch hier die Ärztefrage. Da wird gerade ein regionaler Strukturplan entwickelt, der festlegt, welche Schwerpunkte in welchem Krankenhaus gesetzt werden.

Der Arbeitsmarkt im Bezirk entwickelt sich sehr positiv. Die Arbeitslosenquote ist so niedrig, wie schon lange nicht.

Kasser: Ja, gleichzeitig haben wir aber mit einem Arbeitskräftemangel zu kämpfen. Unternehmer sagen mir, dass sie keine Leute bekommen. Wir spüren, dass wir bei den Arbeitskräften an unsere Grenzen kommen.