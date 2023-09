Braukultur und Partystimmung im Ybbstal

Die wohl größte Veranstaltung dieser Art in der Kleinregion ist das Ybbstaler Oktoberfest, das seit 2008 vom Musikverein Konradsheim ausgerichtet wird. Obfrau Nicole Hartung erinnert sich, wie es ursprünglich zu der Idee kam, ein Oktoberfest zu veranstalten: „Wir waren zu dieser Zeit auf der Suche nach einem neuen Festformat und auch die Firma MHB war gerade auf der Suche nach jemandem, der bei Ihnen in der Halle ein Fest veranstalten möchte. So haben wir uns Gott sei Dank gefunden! Die Idee ein Oktoberfest zu veranstalten, war sehr schnell geboren, da es dies in der Umgebung noch nicht gegeben hat und auch der Zeitpunkt – nach den Zeltfesten aber vor der Ballsaison – genau perfekt ist.“ Seit dem esten Jahr findet das Fest am Gelände von MHB, Holz- und Bau GmbH in der Grünhofstraße im Ortsteil Zell statt. Dieser Austragungsort bietet für den veranstaltenden Verein ideale Bedingungen, wie Hartung erläutert: „Die Räumlichkeiten sind einfach perfekt. Die beheizte Festhalle und die Holzdecke an der Decke bringen auch an den kühleren Herbsttagen eine Wohlfühlatmosphäre zustande. Besser könnte es nicht sein. “

Die Idee des Musikvereins Konradsheim ging voll auf und das Ybbstaler Oktoberfest zieht seither jährlich viele Besucherinnen und Besucher an. „Das Fest war von Anfang an ein totaler Publikumsmagnet, was uns natürlich sehr freut“, meint Hartung. Als Gründe für diesen Erfolg sieht die Obfrau unter anderem eine gute Zusammenarbeit im Verein, dessen Mitglieder viel Freude und Herzblut in die Veranstaltung stecken, was sich wiederum auf das Publikum überträgt: „Wir haben als Veranstalter in den Jahren auch einiges dazu gelernt und auch Herausforderungen angenommen. Dies kann natürlich nur mit tollen Menschen funktionieren, die im Verein mithelfen, oder auch so freiwillig diverse Arbeitsschichten erledigen. Diese Freude überträgt sich meiner Meinung nach auf das Publikum und genau so soll es sein: Alle wollen miteinander eine schöne Zeit verbringen!“

Kulinarik, Kinderbetreuung und ein volles Programm

Die Besucherinnen und Besucher erwartet beim Ybbstaler Oktoberfest unter anderem eine große kulinarische Auswahl inklusive regionaler Schnäpse, hausgemachter Mehlspeisen und edler Tropfen an der Weinbar. Die angebotene Kinderbetreuung macht das Event auch für Familien und Menschen mit Kindern gut zugänglich und natürlich darf auch die passende Musik nicht fehlen. Heuer gibt es am Samstag ab 19.30 Uhr ein Oktoberfest Warm-Up mit der Trachtenmusikkapelle Konradsheim, ab 21.30 Uhr sorgt dann die oberbayrische Party-Rock-Band Pitch Black für Festzeltstimmung. Am Sonntag gibt es ab 10.30 Uhr ein Frühschoppen mit dem Musikverein Würmla, um 14 Uhr geht es weiter mit den Weinviertler Mährischen Musikanten und der Postwirt Musi. „Wir als Veranstalter entwickeln uns auch jedes Jahr weiter und versuchen immer, mit der Zeit zu gehen und unserem Publikum ein schönes Ybbstaler Oktoberfest zu bieten“, meint Hartung. Als weitere Highlights stehen am Samstag um 20.30 Uhr der traditionelle Bieranstich mit anschließendem Freibier sowie eine Glückslos-Ziehung um 21 Uhr auf dem Programm. Als Hauptgewinne gibt es einen Festival-Pass für Woodstock der Blasmusik, ein 20-Liter-Bierfass sowie dreimal 200 Euro in Bar.

Gerwald Schattleitner von der Brauunion, Bürgermeisterin Juliana Günther und der ehemalige Vereinsobmann Roland Schaumberger vollzogen im Vorjahr den Bieranstich beim Oktoberfest des ASK Metran Kematen. Foto: ASK Metran Kematen

In Kematen veranstaltet der Fußballverein ASK Metran schon seit einigen Jahren ein Oktoberfest im Waldstadion. „Für uns ist das Oktoberfest unsere Hauptveranstaltung des Jahres“, erzählt Vereinsobmann Christian Hinterdorfer. „Die Veranstaltung ist auch ein Highlight im Ort. Die Leute kommen sehr gerne. Wir sind hier im Herzen des Mostviertels mit einer großen Biertradition. Die Idee des Oktoberfestes kommt hier gut an.“ Am Samstag, 30. September, gibt es zuerst ein Heimspiel gegen Euratsfeld, um 17 Uhr findet dann der Bieranstich unter Anwesenheit von Bürgermeisterin Juliane Günther und Gerwald Schattleitner von der Brauunion statt. Am Sonntag beginnt dann um 10 Uhr das eigentliche Oktoberfest und um 13 Uhr das „Spiel mit der Kuh“, das nach großem Erfolg im Vorjahr heuer zum zweiten Mal stattfindet. „Auf unserem Trainingsplatz werden Felder markiert“, erklärt Vereinsobmann Christian Hinterdorfer das Spiel, „Dann werden zwei Kalbinnen ausgetrieben und die Felder, wo sie die Fladen hinsetzen, gewinnen.“ Als Hauptgewinn warten 500 Euro, der zweite Platz erhält 250 Euro.

Fußball und Oktoberfest in Kematen und Opponitz

Auch im oberen Ybbstal gibt es eine Verbindung zwischen Oktoberfest und Fußball. Der SV Union Opponitz richtet seit etwa 10 Jahren eine Oktoberparty aus, die heuer nach dem Heimspiel gegen Kienberg-Gaming am Samstag, 23. September, stattfindet. „Nach dem Spiel gibt es einen Bieranstich mit Bürgermeister Johann Lueger und wahrscheinlich auch unserem Pfarrer Hans Wurzer, der selbst ja auch im Nationalteam der Priester spielt und sehr fußballaffin ist“, berichtet Trainer Robert Rössler. Für passende Verpflegung inklusive Weißwürste, Brezen und Bier in Maßkrügen ist gesorgt, musikalische Unterstützung kommt von der Musikkapelle Opponitz.