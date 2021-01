Gerade in den letzten Wochen wenden sich vermehrt Jugendliche, bei denen Corona vieles durcheinanderwirft, an die Beratungsstelle des Jugendservice Ybbstal (JUSY).

Am Donnerstag, 28. Jänner, sowie am Donnerstag, 4. Februar, jeweils ab 15 Uhr, werden deshalb kostenlose Onlinetreffen veranstaltet, bei denen die Möglichkeit geboten wird, Frust abzulassen, sich mit anderen austauschen und gemeinsam Tipps zu finden, um diese herausfordernde Zeit besser aushalten zu können.

Der Link bzw. QR-Code für diese Veranstaltungen ist auf der Homepage des JUSY unter www.jusy.at abrufbar. Eine Kontaktaufnahme für nähere Infos ist unter 07442/55439, per Anruf, Signal oder WhatsApp an 0681/10662966 oder via E-Mail an contact@jusy.at möglich.