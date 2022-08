Tolles Konzert von Trachtenmusikkapelle Windhag

Werbung voestalpine Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

„Vorhang auf für die schönsten Melodien aus Musical und Film“, mit diesen Worten begrüßte Kapellmeister Thomas Maderthaner die zahlreichen Gäste, die am vergangenen Samstag in den Konviktgarten Waidhofen gekommen waren. „Im Vordergrund steht die Musik, sie transportiert Emotionen – ob Freude, Trauer oder Glück.“ Maderthaner erzählte Wissenswertes über die Filme und Musicals, deren Musik zur Aufführung kam. Mit der unvergleichlichen Filmmusik von „Der Herr der sieben Meere“, komponiert von Erich Korngold, begann die Aufführung. Der Film spielt im 16. Jahrhundert, als England und Spanien um die Seeherrschaft kämpften.

Weiter ging es mit dem „Dschungelbuch“, die Filmmusik stammt von Hans Zimmer, einem der gefragtesten Filmmusikkomponisten. Die Musik begleitet Mogli auf der beschwerlichen Suche nach seinem Platz im Leben. „Who wants to live forever“ von der Gruppe „Queen“ lieferte den Titelsong zu „Highlander“, mit überwältigender Fülle von den Windhagern dargebracht. Ebenfalls aus der Feder von Hans Zimmer ist die Musik zum Film „Der Fluch der Karibik“. Das berührende Solo aus dem dritten Teil „At world’s end“ sang Magdalena Mader thaner. Nach der Pause ging es „Zurück in die Zukunft“. In diesem Film begibt sich ein Teenager auf eine Zeitreise und verfängt sich in komplizierte Verwicklungen, was großartig in der Musik ausgedrückt wurde. Die Filmmusik zu „La Vita è Bella“ von Nicola Piovani ließ die Welt eines Vaters erahnen, der seinem Sohn ein Konzen trationslager mit viel Liebe und Phantasie als Abenteuerspielplatz vorgaukelt. Eines der erfolgreichsten Musicals ist „Jesus Christ Superstar“, in dem die letzten sieben Tage Jesus’ dargestellt werden. Die Filmmusik zeigte einen Querschnitt der bekanntesten Themen. Mit dem letzten Stück wechselte man wieder ins Zeichentrick-Genre: Bei „Drachenzähmen leicht gemacht“ passt der Soundtrack perfekt zur Hauptfigur Hicks, der auf der Suche nach Selbstfindung und Freundschaft ist.

Kapellmeister Thomas Maderthaner hatte ein anspruchsvolles Programm ausgewählt, die großartige Leistung der rund 80 Musikerinnen und Musiker wurde von den zahlreichen Besuchern mit großem Applaus honoriert.

