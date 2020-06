Seit 2011 transformiert Anna Bernreitner mit ihrer „Oper rund um“ Jahr für Jahr Opernklassiker von Mozart bis Rossini ins Heute, um sie mit ihren Mitstreitern frech und zeitgemäß an ungewöhnlichen Orten in Szene zu setzen. 2017 erhielt die gebürtige Waidhofnerin dafür den Kultur-Anerkennungspreis des Landes Niederösterreich in der Sparte „darstellende Kunst“.

Heuer wird Bernreitner Jacques Offenbachs Operette „Orpheus in der Unterwelt“ zur Aufführung bringen. Als Schauplatz für ihre mittlerweile zehnte „Oper rund um“-Inszenierung hat sich die Regisseurin die Waidhofner Eishalle auserkoren.

Am Montag haben die Proben in Wien begonnen. Am 29. Juni wechselt das Ensemble dann nach Waidhofen. Zu jeder Vorstellung lädt Bernreitner heuer Gastsänger ein. Für die Premiere am 16. Juli konnte sie Staatsopernsänger Adrian Eröd gewinnen. Er wird in die Rolle des Hans Styx schlüpfen.