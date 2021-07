Ab 22. Juli steht in Waidhofen Jacques Offenbachs Phantastische Oper in fünf Akten auf dem Programm. In sechs Vorstellungen setzt Anna Bernreitner in ihrem Format Oper rund um „Hoffmanns Erzählungen“ in Szene, nachdem sie sich schon im Vorjahr beim selben Komponisten mit „Orpheus in der Unterwelt“ bedient hatte.

NÖN: Inwiefern unterscheidet sich die heurige Inszenierung von ihren bisherige Arbeiten?

Anna Bernreitner: Allein schon dadurch, dass es ja ein ziemlich tragisches Stück und Offenbachs einzige Oper ist. So ist das Werk eigentlich dramatischer, wodurch wir auch bei der Inszenierung natürlich einen genauen Blick auf die spannenden Elemente gerichtet haben. In den vergangenen Jahren waren die Stücke eher lustig und ließen viel Ironie zu.

Zum Inhalt dieses Werkes?

Bernreitner: Generell könnte man sagen, es geht bei dem Stück um das Thema Beziehungsunfähigkeit und wie man damit umgeht, beziehungsweise darum, wie man diese von außen wahrnimmt.

Das ist ein Thema, das seit Corona stark thematisiert wird.

Bernreitner: Stimmt, da schwappt durchaus Corona herüber. Auch hier ist wichtig, dass man einmal genauer betrachtet, ob man nicht etwa von Erwartungen erdrückt wird. Es bedeutet auch, dass man hinterleuchten soll, wie man seinen eigenen Weg findet und nicht automatisch jenen Weg geht, der von einem erwartet wird.

Wie drückt sich das in der Regie aus?

Bernreitner: Von der Regie her bietet sich die Oper an, dass sie tiefgründiger inszeniert wird. Hier ist es sehr viel auf Diskussionsbasis mit dem Ensemble erarbeitet worden. Die Künsterinnen haben dabei mit mir eher einen schauspielerischen Zugang gewählt, so wie man ihn am Theater probt. Natürlich sind Spannung, Erwartung, Liebe und Tod und alles, was man in der Oper vermutet, auch hier große Themen.

Wie laufen die Probenarbeiten?

Bernreitner: Wir haben bereits zwei Wochen intensiv in Wien geprobt, seit Montag proben wir in Waidhofen, wo der Spielort erneut die Eishalle sein wird. Es wird wieder sechs Aufführungen geben, gleich viele wie letztes Jahr. Und es wird auch gleich viele Sitzplätze wie 2020 geben.

Dürfen wir wieder bühnentechnische Überraschungen erwarten?

Bernreitner: Wir bauen Bühnenpodeste, eine Art Landschaftsbühne auf Doka-Platten.

Sie setzen auf bewährte Sängerinnen, aber auch auf neue Interpreten.

Bernreitner: Stimmt. Für die Rolle des Hoffmann konnte ich den isländischen Tenor Sven Hjörleifsson gewinnen, den ich von meinem Diplomstudium kennen. Die Muse ist mit Christina Sidak, Lindorf mit Till von Orlowsky bestens besetzt. Die Olympia singt Laura Jean Elligsen, die Antonia Zoe Nicolaidou. Für die Rolle der Giulietta ist Barbara Maria Angermaier wieder dabei.