Standing Ovations für Groissböck in Klosterneuburg

Der Waidhofner Sängerstar Günther Groissböck steht heuer in der aktuellen Produktion der operklosterneuburg „Don Carlo“ von Giuseppe Verdi nicht nur in der Rolle des König Philipp II im Mittelpunkt, sondern auch als Regisseur des Operngeschehens. Intendant Michael Garschall, der bereits seine 25. Produktion in Klosterneuburg leitet, konnte den Waidhofner für diese Doppelrolle gewinnen.

„Don Carlo ist einfach die Unmöglichkeit des Zusammenkommens, auf politischer und religiöser Ebene, auf privater Ebene. Es ist einfach eine endlose Sehnsucht, die nie wirklich erfüllt wird“, sagte Groissböck gegenüber dem ORF nach der umjubelten Premiere. Mit Standing Ovations goutierte das Publikum die Aufführung, die am Samstag bei sommerlichen Temperaturen im einzigartigen Ambiente des Kaiserhofs des Stifts erstmals zu sehen und zu hören war.

Weitere prominente Solistinnen und Solisten waren: Arthur Espiritu, Thomas Weinhappel, Karina Flores, Margarita Gritskova und Matheus Franca. Die Beethoven Philharmonie und der Chor operklosterneuburg begeisterten das Publikum. Als Ehrengäste konnte Intendant Michael Garschall unter anderen Innenminister Gerhard Karner und Prominenz aus Politik, Kunst, Kultur und Gesellschaft begrüßen.