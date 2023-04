Waidhofner Günther Groissböck live aus New York im Kino

Waidhofens Sohn Günther Groissböck ist aktuell sehr intensiv in New York an der Metropolitan Opera (Met) engagiert. Manche der Vorstellungen werden in Österreichs Megaplex-Kinos sogar live übertragen.

Groissböck gilt als Bass-Weltstar und wird von den bedeutendsten Opernhäusern der Welt eingeladen. So trat Groissböck am 18. März in der Rolle des König Heinrich in Richard Wagners Oper Lohengrin auf, was live in den Megaplex-Kinos in Österreich übertragen wurde.

Foto: Dominik Stixenberger

Am Samstag, 15. April, wird er nun im Rosenkavalier den Baron von Lerchenau singen und dabei auch in den Megaplex-Kinos in Steyr, Linz und Wien zu sehen und zu hören sein. Das ist eine Rolle, die Groissböck bereits an den bedeutendsten Opernhäusern gesungen hat und für die er hymnische Kritiken erfahren hat.

„Beides sind sehr schöne und sehr gut besetzte Produktionen“, schreibt Groissböck aus New York an die NÖN im Ybbstal. Beginn ist am Samstag, 15. April, 18 Uhr. Tickets sind ab sofort online buchbar.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.