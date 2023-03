Weiterer Opferstock-Diebstahl in Kirche in Waidhofen/Y.

Zu einem weiteren Opferstockdiebstahl kam es am vergangenen Samstag, 11. März, um 11.46 Uhr in der Stadtpfarrkirche Waidhofen an der Ybbs. Wie die NÖN berichtete bediente sich erst am 19. Februar ein bislang unbekannter Täter bei den Opferstöcken in der Waidhofner Franziskuskirche (Klosterkirche) und der Stadtpfarrkirche.

Diese Videoaufnahme vom mutmaßlichen Täter wurde am 19. Februar in der Klosterkirche gemacht. Foto: LPD NÖ

Wie schon die ersten Diebstähle, so wurde auch dieser von der Videoüberwachung in der Kirche aufgezeichnet. Die aufgezeichneten Bilder deuten darauf hin, dass es sich um ein und den selben Täter handelt.

Sachdienliche Hinweise werden auf der Polizeiinspektion Waidhofen an der Ybbs (059133-3180) entgegengenommen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.