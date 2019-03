Es ist das Ende einer Ära: Nach mehr als 57 Jahren sperrt das Friseurgeschäft in Opponitz zu. Ende Juli wird Brigitte Hintermayer-Scholz, die den Betrieb seit 2005 mit großer Leidenschaft führt, ihren wohlverdienten Ruhestand antreten. „Natürlich tut es mir leid da-rum, aber irgendwann ist einfach die Zeit gekommen, wo man es ruhiger angehen muss“, sagt Brigitte.

Im Jahr 1962 eröffnete Familie Pletzer das Friseurgeschäft in Opponitz. Mutter Adolfine Pletzer und ihr Mann Georg übersiedelten von Kitzbühel nach Weyer. Damals erfuhr Adolfine Pletzer, dass für die Gemeinde Opponitz ein Friseur gesucht wird. So wagte Pletzer den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete am 10. April 1962, mitten im Ortsgebiet, ein Friseurgeschäft in der kleinen Ybbstalgemeinde.

Bis in die 90er-Jahre führte Adolfine Pletzer den Friseurbetrieb in Opponitz mit viel Liebe und Umsicht. 15 Lehrlinge, darunter auch ihre Kinder Egon und Brigitte, bildete die Friseurin in Opponitz aus. Das Geschäft übergab Adolfine Pletzer schließlich an ihren Sohn Egon, im Jahr 2005 übernahm dann Brigitte das Unternehmen von ihrem Bruder und schuf im Opponitzer Ortskern eine wahre Wohlfühloase.

Doch nun, mit 27. Juli dieses Jahres, wird auch Brigitte ihren Ruhestand antreten. Der Friseurin ist es ein großes Anliegen, dass der traditionsreiche Opponitzer Familienbetrieb auch nach ihrer Pensionierung fortgeführt wird. „Für den Ort wäre es natürlich besser, wenn sich ein Nachfolger fände. Deshalb habe ich beschlossen, die Geschäftsräumlichkeiten in Opponitz zu verpachten“, sagt die Friseurin. Über die Jahre hinweg konnte sich Brigitte einen guten und treuen Kundenstock aus Nah und Fern aufbauen. „Daher wäre es natürlich ideal, wenn die Übergabe möglichst nahtlos erfolgt.“

Mit 12. März geht Brigitte aber erst einmal auf Reha. In diesen Wochen wird der Friseurbetrieb in Opponitz durch eine Fachkraft weitergeführt, danach ist Brigitte noch bis Ende Juli für ihre Kunden da. Wie es dann aber mit dem Friseurgeschäft weitergeht, steht noch in den Sternen.