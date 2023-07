Jäger sollen Familie beim Schießen gefährdet haben

Ein Opponitzer Jäger und eine Opponitzer Jägerin werden verdächtigt, ihren Schießstand so positioniert zu haben, dass sie dadurch eine benachbarte Familie gefährdet haben. Als nämlich ein dritter Jäger unlängst ein Gewehr auf der Anlage einschoss, traf der erste Schuss nicht die Scheibe, sondern landete im Nachbarsgarten etwa 300 Meter entfernt, in dem sich die Familie zu diesem Zeitpunkt gerade befand.

Nach einem lauten Knall sah der Familienvater, wie ein glänzendes Teil von einem Baum in seine Richtung sprang und vor ihm in der Wiese liegen blieb. Der Mann nahm das metallische Teil, welches noch warm war, zeigte es seiner Frau und meinte, dass es aussehe wie eine Patrone. Daraufhin schickte das Paar umgehend die Kinder ins Haus. zum Glück wurde niemand verletzt.

Verletzung der Amtspflicht

Die beiden Jäger sollen aber nicht nur die Familie gefährdet haben, sie werden als beeidete Jagdaufsichtsorgane auch verdächtigt, ihre Amtspflichten verletzt zu haben, da sie weder für die Einhaltung der Vorschriften in ihrem Aufsichtsbereich gesorgt, noch eine behördliche Anzeige über den Vorfall erstattet haben. Dabei handelt es sich doch um ein strafrechtliches Delikt. Einer der beiden Jäger soll das Geschoss-Teil, welches ihm der Familienvater kurz nach dem Vorfall gezeigt hat, sogar eingesteckt und nicht mehr zurückgegeben haben. Die Jägerin soll behauptet haben, es werde untersucht.

Unterdrückung eines Beweismittels

Nachdem die Polizei Waidhofen am 4. Juni durch ein anonymes Schreiben von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt worden war, wurden die Ermittlungen aufgenommen. Als die Beamten den Jäger aufforderten, das Geschoss herauszugeben, gab dieser an, es verloren zu haben, weil sein Hosensack ein Loch habe. Den Jägern wird nun neben der Gefährdung der körperlichen Sicherheit auch Missbrauch der Amtsgewalt und Unterdrückung eines Beweismittels vorgeworfen. Es gilt die Unschuldsvermutung.