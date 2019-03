Das Jagdgut Hohenlehen in Opponitz ist auf Sanierungskurs, das berichtet der Gläubigerschutzverband Creditreform.

Wie die NÖN berichtete, musste Inhaberin Angelika Schmidtkunz Anfang Jänner ein Sanierungsverfahren anmelden, nachdem der Betrieb nach starken Umsatzrückgängen in die Insolvenz geschlittert war. Seitdem wird das Opponitzer Jagdgut, das von Kronenzeitungsgründer Gustav Davis 1905 als Familienbetrieb aufgebaut worden war, mit dem Ziel einer Sanierung fortgeführt.

Land- und Forstwirtschaft & Jagd-Vermarktung

Gegenstand des Unternehmens ist zum einen die Land- und Forstwirtschaft, zum anderen die Organisation und Vermarktung von Jagden. In der Landwirtschaft hat sich die Zahl der Nutztiere seit Jänner halbiert. Während man am Jahresanfang noch 82 Angus-Rinder und 110 Schweine auf Gut Hohenlehen zählte, hält man derzeit bei 41 Rindern und 50 Schweinen. Die Arbeiten in der Forstwirtschaft werden nun aus Kostengründen an Subunternehmer vergeben.

Die Geschäftsführung und Organisation der 800 Hektar großen hochalpinen Eigenjagd erfolgt durch Ehemann Michael Schmidtkunz. In der ehemaligen Fleischhauerei Pöchhacker am Hohen Markt in Waidhofen betreibt das Jagdgut Hohenlehen zudem seit Mai 2018 ein Geschäft, wo selbst erzeugte Wurstwaren verkauft werden. Mit einer eigens für den Vatikan kreierten Wurst – der „Salsiccia per la Guardia del Papa“ – beliefert das Unternehmen seit 2017 die kirchlichen Einrichtungen und Klöster im Vatikan.

Am vergangenen Dienstag fand die erste Berichtstagsatzung im Sanierungsverfahren am Landesgericht St. Pölten statt. Wie Creditreform-Insolvenzreferent Stephan Mazal berichtet, hatten bis dahin 66 Gläubiger Forderungen von insgesamt rund 1,17 Millionen Euro angemeldet.

„Durch den strengen Winter in den Ybbstaler Alpen fehlen die gewinnbringenden Einnahmen aus der hochalpinen Eigenjagd. Mit der Jagdsaison ist aber mit einem finanziellen Aufschwung zu rechnen.“ Mit vier Dienstnehmern wird das Jagdgut derzeit nun fortgeführt. Es soll durch einen Sanierungsplan gerettet werden. Den Gläubigern wird eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren angeboten. Am 26. März werden sie entscheiden, ob sie dem zustimmen.