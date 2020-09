Am Sonntag wurde Pfarrer Leszek Salega von der Pfarrgemeinde Opponitz als Pfarrprovisor verabschiedet. Ein Jahr lang war Salega als Seelsorger in den drei Pfarren Hollenstein, St. Georgen/Reith und Opponitz tätig. Mit 1. September hat die Pfarre Opponitz nun offiziell einen neuen Pfarrmoderator erhalten. Der ehemalige Ybbser Stadtpfarrer Hans Wurzer wird diese Aufgabe übernehmen. Salega kann sich somit wieder ganz seinen beiden Pfarren Hollenstein und St. Georgen/Reith widmen.

Der Opponitzer Kirchenchor gestaltete den Gottesdienst am Sonntag mit feierlichen Liedern, begleitet von der jungen Organistin Anna-Maria Kölbel. Mit der Überreichung von Geschenken durch die Vertreter der Pfarrgemeinde und dem Lied „Dankn für an jeden Tag“ fand die Messe einen würdigen Abschluss für die Dienste von Pfarrer Leszek Salega in Opponitz.