Große Unsicherheit herrscht derzeit in Opponitz bezüglich der Zukunft der Nahversorgung in der 1.000-Seelen-Gemeinde: Beim Neujahrsempfang kündigte Ortschef Johann Lueger (Liste „WIR für Opponitz“) an, dass die Inhaberin des kleinen Spar-Marktes im Ortskern, Christine Jagersberger, „daran denke, mit Jahresmitte aufzuhören“.

„Ich habe davor gewarnt, im Falle einer Schließung planlos dazustehen“, sagt Alexander Schnabel (FPÖ). | NÖN

Auf Nachfrage der NÖN bestätigt Christine Jagersberger, dass sie den Pachtvertrag tatsächlich gekündigt habe. „Wenn ich will, kann ich das Geschäft trotzdem weiterführen. Aber es ist schon relativ fix, dass es für mich in dieser Form nicht weitergeht und da mache ich auch kein Geheimnis draus.“ Derzeit sind es nur zwei Mitarbeiterinnen – Christine Jagersberger und ihre Schwester Gundi Frank –, die beim Spar in Opponitz im wahrsten Sinne des Wortes den Laden schupfen. „Wenn von uns jemand ausfällt oder auch nur auf Kur fahren will, dann können wir gleich für mehrere Wochen dicht machen“, meint Jagersberger.

Beim Neujahrsempfang verlautbarte der Opponitzer Ortschef, dass er bereits mehrere Gespräche mit verschiedenen Lebensmittelhändlern geführt habe, um die Möglichkeiten zur Zukunft der Nahversorgung im Ort auszuloten. Dies stößt vor allem bei FPÖ-Gemeinderat Alexander Schnabel auf Kritik.

Bürgermeister Johann Lueger will Rücksicht auf bestehende Nahversorger nehmen. | NÖN

„Ich bin schwer enttäuscht vom Opponitzer Neujahrsempfang. Man hatte das Gefühl, es handle sich dabei um die ÖVP-Auftaktveranstaltung für die Gemeinderatswahl 2020.“ Beim Neujahrsempfang wollte Bürgermeister Lueger „offenbar dem Auditorium das Gefühl vermitteln, er allein habe in puncto neuer Pläne alles in die Wege geleitet. Die Opposition war es aber, die schon vor einiger Zeit gemahnt hatte, sich rechtzeitig um einen Nachfolger für den Spar-Markt zu kümmern.“ Schnabel habe selbst stets davor gewarnt, im Falle einer Schließung planlos dazustehen. „Und jetzt ist es so weit“, meint der Gemeinderat.

Diese Vorwürfe will Ortschef Lueger nicht auf sich sitzen lassen. „Wer sonst sollte bei einem Neujahrsempfang vorne stehen, wenn nicht der Bürgermeister selber? Manche wollen hier offenbar einfach unnötig Unruhe ins Dorf bringen.“

Außerdem sei es bislang nicht zu hundert Prozent sicher, dass der Spar-Markt tatsächlich nicht weitergeführt wird. „Christine Jagersberger hat zu Jahresbeginn einmal ihren Pachtvertrag gekündigt“, sagt Lueger. „Ob sie dann tatsächlich aufhört, liegt bei ihr selbst.“

Fest steht auf alle Fälle, dass das Gebäude von einem neuen Betreiber so nicht eins zu eins übernommen werden kann. „Hier gibt es dann bestimmte Auflagen, die erfüllt werden müssen“, sagt Lueger. „Aber da muss es dann einmal jemanden geben, der das Geschäft übernimmt, und dann muss man mit diesem schauen, wie man am besten weitermacht.“

SPÖ will Nahversorger bei Bahnhofsareal

Einen konkreten Lösungsvorschlag bringt die SPÖ Opponitz in ihrer Aussendung vor. „Die Gemeinde hat vor Kurzem am Bahnhofsareal ein Grundstück angekauft, für das noch keine konkrete Nutzung vorgesehen ist. Wir möchten vorschlagen, dass das Grundstück für einen Nahversorger in Opponitz genutzt wird“, sagt SPÖ-Obmann Walter Maurer. Wichtig sei, die Nahversorgung vor Ort auf jeden Fall zu erhalten, denn die nächste Einkaufsmöglichkeit sei mit Waidhofen rund 15 Kilometer entfernt.

„Das ist definitiv zu weit, vor allem für unsere älteren Einwohner“, sagt Maurer.

SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig unterstützt die Idee grundsätzlich und hat bereits beim Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband nachgefragt. Dieser verweist auf die NÖ Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufes in Stadt- und Ortszentren, die es leichter mache, dieses Vorhaben umzusetzen. „Gerade für konkrete Ideen besteht auch die Möglichkeit, die Förderungen auszudehnen“, meint die Landesrätin.

Für Bürgermeister Lueger sei es durchaus denkbar, beim Bahnhofsareal einen Nahversorger zu errichten, aber nur in enger Absprache mit der Bäckerei Franz Rosenberger. „Es hat keinen Sinn, wenn wir da jetzt einen neuen Nahversorger hinbauen, der dann den Fortbestand unseres bestehenden Bäckers, der ja auch ein wichtiger Nahversorger im Ort ist, gefährdet.“ Es würden hier bereits Gespräche geführt und es sei durchaus denkbar, dass die Bäckerei Rosenberger ihr Sortiment erweitert. Aber offenbar bin ich die einzige Person, die hier Rücksicht auf bestehende Nahversorger nehmen will“, sagt der Ortschef.

Auch wenn es viele Streitpunkte gibt – in einer Hinsicht ist sich der gesamte Ort einig: Die Nahversorgung in der Gemeinde zu erhalten, muss oberste Priorität sein. „Es wäre für den Ort natürlich katastrophal, wenn es kein Lebensmittelgeschäft mehr gäbe“, meint etwa Noch-Inhaberin des Spar-Geschäfts Christine Jagersberger.