2.850 Kilometer möchte die Opponitzerin Karin Harlacher für einen guten Zweck mit dem Fahrrad zurücklegen. Von Donaueschingen in Deutschland möchte die 48-Jährige in zwei Etappen auf dem Donauradweg dem Lauf der Donau bis zur Mündung ins Schwarze Meer folgen.

Harlachers Radreise ist eine familiäre Spurensuche, die sie nach dem Tod ihres Vaters im Vorjahr nun antritt. Dieser wurde im ehemaligen Banat geboren und während des Zweiten Weltkriegs vertrieben.

Gleichzeitig möchte sie mit ihrer Fahrt auf die Krankheit Neurofibromatose aufmerksam machen und Spenden für den Verein NF Kinder sammeln, der Betroffene unterstützt. Ausschlaggebend dafür war ihre Arbeitskollegin Viktoria Dobner, deren Tochter Lara an dieser seltenen Krankheit leidet. Harlachers Ziel ist es, für jeden geradelten Kilometer einen Euro zu sammeln. Spendenboxen finden sich im Radwegstüberl in Kogelsbach und im Geschäft Sportwerk in Göstling.

Am Freitag startet die Opponitzerin in Donaueschingen die erste Etappe ihrer Benefiz-Radtour. Die ersten zehn Tage wird sie dabei von Monika Paumann begleitet. Die zweite Etappe möchte sie dann im Juli in Angriff nehmen. Die Spendenübergabe ist für 15. August avisiert.