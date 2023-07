Steghausweg: Wiederöffnung für Sommer geplant

Im vergangenen Herbst musste der beliebte Steghausweg in Opponitz wegen Gefahr in Verzug gesperrt werden, da der Baumbestand entlang des Wegs in sehr schlechtem Zustand war. Im Auftrag der Gemeinde hat vor Kurzem die Spezialfirma Wimbauer aus Weyer im unwegsamen Gelände die schlechten Bäume gefällt und das lose Gestein entfernt.

„Jetzt müssen noch einige Betonsäulen und das Geländer erneuert werden damit der Weg noch im Sommer geöffnet werden kann“, hofft Bürgermeister Johann Lueger.