Tag der älteren Generation am Hochkar

Am Sonntag, 17. September, luden Pfarre und Gemeinde Opponitz zum „Tag der älteren Generation“ ein. In diesem Jahr ging es hoch hinaus, es wurde die Hochkar-Kapelle in der Marktgemeinde Göstling besucht, wo Pfarrer Johann Wurzer mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die heilige Messe zelebrierte.

Danach luden Pfarre und Gemeinde, vertreten durch Pfarrer Wurzer und Bürgermeister Johann Lueger, zu einer Jause in die „Latschen-Alm“ ein. Bei traumhaftem Herbstwetter genossen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einige gemütliche Stunden am Hochkar.