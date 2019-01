Die Gemeinde Opponitz trauert um ihren Altbürgermeister und Ehrenbürger Franz Teufel. Dieser schloss kurz vor Weihnachten, am 15. Dezember, seine Augen für immer.

Franz Teufel kam im Jahr 1930 als zweites von sechs Kindern im Haus Kleinofenberg in Opponitz zur Welt. Schon in seiner Jugendzeit engagierte sich Teufel in der Gemeinde Opponitz, war Mitglied bei den Schuhplattlern und bei der Volkstanzgruppe und übernahm auch die Leitung der Landjugend Opponitz.

Sein erstes eigenes Geld verdiente Franz Teufel als Holzknecht bei den Bundesforsten im Reichenwald. In den 1960er-Jahren half er tatkräftig bei den Holzarbeiten im Zuge der Errichtung der Bundesstraße im Ofenloch mit.

Auch sein Interesse für die Ortspolitik erwachte in dieser Zeit und er wurde im April 1965 als geschäftsführender Gemeinderat der ÖVP angelobt. Unter Bürgermeister Leopold Pfaffl wurde Teufel dann zum Vizebürgermeister bestellt. Nach dem plötzlichen Ableben Pfaffls wurde Teufel im Jahr 1974 zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt. Zeitgleich übernahm Teufel auch den elterlichen Hof im Kleinofenberg und lenkte nun sowohl die Geschicke des landwirtschaftlichen Betriebes als auch die der Gemeinde.

Während seiner Amtszeit als Bürgermeister prägte Teufel das Ortsbild wesentlich. So sind der Turnsaal- und Kindergartenbau, die Kirchenrenovierung, der Bau des Musik- und Jugendheims, die Errichtung des Fuchsenhammerhauses und der GEMYSAG-Wohnhausanlage sowie der Ausbau der Ortsdurchfahrt und des Telefonnetzes nur einige der Projekte, die Teufel in seiner Amtszeit in Angriff nahm.

21 Jahre lang im Bürgermeisteramt

Ganze 21 Jahre stand Teufel der Gemeinde vor, bevor er sein Amt 1995 in die Hände Erwin Forsters legte. Jahrelang stand Teufel auch als Parteiobmann der ÖVP Opponitz vor. Noch während seiner Dienstzeit erhielt Teufel das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land NÖ (1987) und das Ehrenzeichen der ÖVP NÖ (1989). Im Jahr 1997 beschloss der Gemeinderat einstimmig, Franz Teufel die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Opponitz zu verleihen.

Auch nach seiner Pensionierung brachte sich Teufel aktiv in das Gemeindeleben ein. Er war sowohl Güterwegobmann als auch Jagdleiter und Mitglied im Seniorenbund.

Der Opponitzer Ehrenbürger und geschätzte Altbürgermeister wurde am 21. Dezember unter großer Anteilnahme am Friedhof in Opponitz beigesetzt.