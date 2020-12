Der Freundeskreis rund um die Opponitzer Künstlerin und im wahrsten Sinne des Wortes „Goldspinnerin“ Sonja Raab hält auch in diesem Jahr zusammen und stellte gleich zwei Sammlungen für Flüchtlingsfamilien auf die Beine.

Eine siebenköpfige Familie aus Tschetschenien konnte vor der Obdachlosigkeit bewahrt und mit knapp 2.000 Euro an spontanen Spenden unterstützt werden. Das Geld wurde innerhalb weniger Tage direkt an die Familie überwiesen. Die Familie erhielt nun auch das Bleiberecht und lebt derzeit in Wien, wo die Kinder zur Schule und in den Kindergarten gehen.

Für das Weihnachtsfest für Opponitzer Flüchtlingsfamilien wurden über 1.800 Euro gesammelt, mit denen etwa Hygieneartikel, Süßigkeiten, Malbücher und Stifte, Tee oder Schals eingekauft wurden. Auch Pakete aus Deutschland und Österreich mit kleinen Überraschungen erreichten Raab. Die Geschenke wurden kürzlich von Sonja Raab und zwei Helfern persönlich an die Familien im Gasthaus Bruckwirt-Tazreiter übergeben.