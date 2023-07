Was wurde aus Verkäuferin Christine Hauenschild?

Christine Hauenschild wurde 1956 in Lunz am See geboren, besuchte die Volksschule in Göstling und nach dem Umzug nach Opponitz die Hauptschule in Waidhofen. Sie machte eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau bei der Konsumgenossenschaft in Opponitz und später in Waidhofen. Nach der Geburt ihrer Tochter wechselte sie in die Bekleidungsbranche und führte viele Jahre lang das Kindermodengeschäft von Andre Moden in Waidhofen. Nachdem 1990 ihr Sohn zur Welt kam, arbeitete sie geringfügig bei Andre Moden weiter, bis sie ab 2002 die Pflege ihrer Eltern übernahm. Heute genießt Hauenschild den Ruhestand, arbeitet daneben seit 2019 im Henry Laden und beschäftigt sich gerne mit Handarbeiten, Schwammerl suchen und Wandern.