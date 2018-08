Ein bereits seit Jahren geplantes Großprojekt der Wildbachverbauung wird in Opponitz nun weiter forciert: Im Kerngebiet der Gemeinde soll das Bachbett des Opponitz-Bachs vertieft und verbreitert werden.

Geplant ist das Projekt vom Fuchsenhammerhaus bis fast zur Raiffeisenbank, wo es an die bereits bestehende Verbauung im unteren Dorf anschließen soll. „Hier ist das heikelste und auch aufwendigste Stück, das auch schon des Öfteren von Hochwasser betroffen war“, erklärt Bürgermeister Johann Lueger. „Dadurch, dass hier an manchen Stellen das Bachbett höher ist als die Straße, ist die Gefahr, dass es zu Hochwasser kommt, besonders gegeben. Umso wichtiger ist es, dass wir das Projekt nun in Angriff nehmen.“

Bevor die Bauarbeiten gestartet werden können, stehen jedoch noch einige Planungsarbeiten an. In der Vorwoche wurden bei einer ersten Begehung die Pläne mit den betroffenen Anrainern besprochen. „Die Besprechung verlief im Großen und Ganzen sehr positiv. Wir haben viele Unterschriften bekommen“, sagt Lueger. „Aber natürlich gehören noch ein paar Sachen genauer abgestimmt.“

„Zum Baubeginn kann man derzeit noch nichts Fixes sagen, da noch einige Verhandlungen ausstehen.“Bürgermeister Johann Lueger

Insgesamt sind zehn Anrainer von dem Projekt betroffen, darunter auch Gertraud und Franz Rößler. „Als mein Bruder die Brücke zu unserem Haus errichtete, wurde ihm gesagt, dass er nur ein Provisorium errichten braucht, da ohnehin in einem Jahr eine neue Brücke im Zuge der Wildbachverbauung errichtet wird“, erzählt Franz Rößler. „Das war im Jahr 1973. Seither hat diese Brücke schon einige Hochwasser gesehen.“

Nun soll aber das Bauprojekt endgültig in Angriff genommen werden. „Natürlich kann man noch nichts Fixes zu Baubeginn und -verlauf sagen, da dazu noch ein paar Verhandlungen ausstehen, aber wir wollen das Projekt jetzt auf jeden Fall forcieren“, sagt Lueger. In den kommenden Wochen stehen noch weitere Anrainergespräche an. Bis zum Ende des Jahres will man die Wasserrechtsverhandlungen mit der Bezirkshauptmannschaft durchführen.

Im Zuge der Baumaßnahmen soll auch die bestehende Wehranlage, die sich gegenüber des alten Feuerwehrhauses befindet, aus dem Bach herausgenommen werden. Auch die beiden Holzbrücken zu den Familien Rößler und Janovsky sollen weggerissen und durch eine neue Betonbrücke ersetzt werden.