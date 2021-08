Der Gemeinde Dienstleistungsverband Region Amstetten für Umweltschutz und Abgaben (gda) hat die Aufgabe, die Mülltrennung und Abfallverwertung für die Gemeinden des Bezirks zu organisieren. Nach einer Richtlinie der EU muss die Trennung der Wertstofffraktionen künftig genauer, detaillierter und präziser vorgenommen werden.

„Daher sind wir gezwungen, bei kleineren Gemeinden statt der Altstoffsammelzentren (ASZ) gemeindeübergreifende Wertstoffsammelzentren (WSZ) zu errichten“, sagt gda-Obmann Anton Kasser. Das funktioniere in fast allen Teilen des Bezirks gut. „Wir fanden alle Standorte ohne emotionalen Aufwand“, sagt Kasser. Allein im Oberen Ybbstal spießt es sich. Jede der drei Kommunen – Hollenstein, Opponitz und St. Georgen – beansprucht den Standort, um möglichst einfache Versorgungsfahrten für ihre Gemeindebürger sicherzustellen.

„Wir sind die einwohnerstärkste der drei Gemeinden, daher ist es im Sinne des Verkehrs sinnvoll, das WSZ bei uns zu errichten“, sagt Hollensteins Ortschefin Manuela Zebenholzer, die gleichzeitig Obmann-Stellvertreterin im gda ist. Sie werde einen Standort finden und sei bei der Suche auf gutem Wege.

Anders sehen das die Bürger von Opponitz, deren ASZ auf dem Hoyas-Platz fußläufig vom Ort erreichbar ist. Sie bestehen auf ihrem Standort. Bürgermeister Johann Lueger erklärt: „Es sorgt für Unruhe in der Bevölkerung. Ich möchte eine möglichst praktische Lösung für Opponitz.“

Dass ein WSZ einen Platzbedarf von 5.000 Quadratmetern habe, was weder das bestehende ASZ in Hollenstein noch Opponitz oder St. Georgen sicherstellen können, wendet dabei Kasser ein. Der Bürgermeister von St. Georgen, Josef Pöchhacker, der zwei Jahre lang beim gda beschäftigt war, kennt die Problematik auch als Insider. „Wenn es um den Standort geht, würden wir in St. Georgen auch etwas zusammenbringen“, sagt er. Für ihn wäre eine Kooperation mit Göstling wünschenswert. Doch diese Gemeinde liegt im Nachbarbezirk Scheibbs und gehört daher nicht zur gda.

Eine Lösung hat Kasser offenbar bereits im Kopf: „Wir haben einen Standort im Visier, der für alle drei Gemeinden vertretbar ist. Die Verhandlungen sind aber noch nicht abgeschlossen.“ Die Tendenz aller Bürger, regelmäßig in Richtung Waidhofen zu fahren, spiele dabei aber eine Rolle. Denn zusätzlich wolle man keinen Verkehr erzeugen, betont Kasser. Die Müllentsorgung beim ASZ solle en passant auf dem Weg aus dem Tal hinaus möglich sein.