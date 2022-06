Ybbstalradweg: Teilsperre kurzfristig aufgehoben

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Das Radfahren auf dem Ybbstalradweg ist in Opponitz zwischenzeitlich wieder am Bahndamm möglich. Der instabile Felsbereich wird täglich kontrolliert, bis die umfangreichen Sicherungsmaßnahmen umgesetzt werden können. Wie die NÖN berichtete, war aufgrund von Felssturzgefahr ein 500 Meter langes Teilstück des Ybbstalradwegs im Bereich der Kefermauer in Opponitz gesperrt worden.

Die Kefermauer ist ein Steilhang nahe des Opponitzer Feuerwehrhauses. Sie liegt direkt oberhalb des Ybbstalradwegs und der B 31. Radfahrer mussten zuletzt in diesem Bereich auf die Bundesstraße B 31 ausweichen.

Sollten bei den täglichen Kontrollen Hinweise auf eine Felsbewegung erkennbar sein, muss der Ybbstalradweg in diesem Abschnitt wieder gesperrt und eine Umleitung für das Teilstück erneut eingerichtet werden.

Aktuelle Informationen findet man unter: www.ybbstalradweg.at

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.