NÖN: Sie sind mit Ihrer Liste „WIR für Opponitz“ bei der Gemeinderatswahl im Jänner mit einem Vorzugsstimmenwahlkampf ins Rennen gegangen und konnten so zwei Mandate dazugewinnen. Mit zwölf von insgesamt 15 Mandaten hält Ihre ÖVP-Listet nun eine mehr als komfortable Mehrheit im Gemeinderat. Haben Sie damit gerechnet?

Bürgermeister Johann Lueger: Als ich bei der Gemeinderatswahl 2015 das erste Mal als Spitzenkandidat der Liste „WIR für Opponitz“ angetreten bin, konnten wir unsere Mandatszahl von acht auf zehn Mandate aufstocken. Schon damals sind wir mit einem sehr offenen Wahlsystem angetreten. Aufgrund des damaligen Erfolgs war für mich klar, dass wir dieses System beibehalten und die Vorzugsstimmen über den Einzug in den Gemeinderat entscheiden sollen. Auch ich selbst war nicht fix gesetzt. Mein Ziel war es, die zehn Mandate zu halten. Dass wir noch einmal so einen Zugewinn haben werden, damit habe ich nicht gerechnet. Zwölf Mandate für die ÖVP hat es in Opponitz noch nie davor gegeben. Damit ist aber auch die Verantwortung noch größer geworden.

Nur wenige Wochen nach der Wahl kam mit der Coronakrise schon eine Riesenherausforderung auf Sie zu. Opponitz war ja die erste Gemeinde im Ybbstal, in der Fälle von Covid-19 aufgetreten sind. Wie war das rückblickend betrachtet für Sie?

Lueger: Die drei Gemeindebürger, die sich mit dem Virus infiziert haben, waren auf Skiurlaub in Ischgl und dort eben auch in der berüchtigten Kitzloch-Bar. Als von der Situation in Ischgl erstmals in den Medien zu hören war, habe ich die drei – weil ich sie gut kenne – angerufen und gefragt, wie es ihnen geht. Da ging es ihnen noch gut. Als Sie dann später Symptome verspürt haben und deshalb abgereist sind, haben sie sich zu Hause gleich in Quarantäne begeben und einem Coronavirus-Test unterzogen. Diese Tests waren positiv. Die drei sind dann 14 Tage daheim geblieben und haben zum Glück niemand anderen angesteckt. Sie haben genau richtig reagiert.

Wie ist die Bevölkerung in Opponitz mit der Bedrohung durch das Coronavirus umgegangen?

Lueger: Da wir gleich die drei Fälle gehabt haben, war den Opponitzern von Anfang an bewusst, dass mit dem Coronavirus nicht zu spaßen ist. So sind die Bürger sehr diszipliniert gewesen. Es herrschte wirklich Ausnahmezustand in der Gemeinde. Das war eine Erfahrung, die keiner machen wollte, aber auch eine Zeit, in der sicher viele nachgedacht haben. Indem sich die Natur etwas erholt hat, könnte man sagen, dass diese Zeit, so schlimm sie auch für manche war, doch auch positive Seiten gehabt hat. Der Lockdown der Bundesregierung, so massiv er auch war, war meiner Meinung nach richtig, weil es letztlich um Menschenleben ging. Aber natürlich stehen wir jetzt alle vor einer großen Herausforderung.

Wie geht es den Wirtschaftsbetrieben in der Gemeinde nach dem Lockdown?

Lueger: Auch unsere Wirtschaftsbetriebe hatten natürlich Einbrüche. Und auch für unseren Wirt Mario Tazreiter mit seinen beiden Wirtshäusern war die Situation sicher schwierig. Er hat die Zeit aber genutzt, um den Kirchenwirt in eine Pizzeria umzubauen. Diese hat nun vor ein paar Tagen eröffnet und wird sehr gut angenommen. Anders war die Lage bei unserem Lebensmittelgeschäft, der Bäckerei Rosenberger, weil doch viel mehr Leute im Ort eingekauft haben. Der eingerichtete Zustelldienst hat sehr gut funktioniert. So war die Lebensmittelversorgung in der Gemeinde sichergestellt. Ein großes Danke dafür! Ein großes Dankeschön gebührt auch unserer Gemeindeärztin, welche die medizinische Versorgung in dieser Zeit sichergestellt hat.

Welche Auswirkungen hat die Coronakrise auf die Gemeindefinanzen? Müssen Projekte nun verschoben werden? Lueger: Man hört, dass die Ertragsanteile bis zu 30 Prozent einknicken können. Das trifft uns natürlich. Seitens des Landes haben wir ein Schreiben bekommen, dass derzeit nur die wirklich notwendigen Projekte umgesetzt werden sollen. Als kleine Abgangsgemeinde sind wir natürlich stark vom Land abhängig. Wo die Reise hingeht, kann ich derzeit noch nicht sagen.

„Mit diesem Wohnbauprojekt wollen wir den Jungen eine Möglichkeit bieten, dass sie im Ort bleiben können.“Bürgermeister Johann Lueger

Der Breitbandausbau im Gemeindegebiet läuft aber weiter?

Lueger: Ja, da gibt es ein übergeordnetes Commitment, dass der Ausbau im ländlichen Bereich fortgesetzt werden soll, obwohl Opponitz heuer in keinem Fördercall drinnen ist. Da arbeiten wir im Hintergrund mit anderen Gemeinden zusammen und auch Gespräche mit dem Land NÖ laufen.

Bei der Ortsausfahrt Richtung Hollenstein soll ein Betriebsgebiet entstehen. Wie weit ist dieses Projekt?

Lueger: Die Firma Fuchs aus Ybbsitz möchte dort ihren Werkzeugbau ansiedeln. Gleichzeitig wird die Firma E-Wolf ihren Standort erweitern. In Summe können in den nächsten Jahren bis zu 60 Arbeitsplätze entstehen. Bei dem Projekt befinden wir uns gerade im Auflageverfahren. Jetzt werden noch Stellungnahmen von Sachverständigen eingeholt, danach wird das Thema im Gemeinderat behandelt. Gleichzeitig wird sich die Gemeinde um die Infrastruktur kümmern, wobei es noch Gespräche bezüglich der Kostenaufteilung geben wird. Wir müssen auf einer Länge von etwa 600 Metern Wasser, Strom, Kanal und Glasfaser verlegen.

Wie sieht es mit der geplanten Wildbachverbauung im Ort aus?

Lueger: Aufgrund der Coronakrise hat sich hier alles verzögert. Nun stehen die letzten Verhandlungen mit den Grundbesitzern an. Wenn diese abgeschlossen sind, kann man für die Wasserrechtsverhandlung einreichen.

Und wie steht es um den geplanten Wohnbau im Ortszentrum?

Lueger: Auch dieses Projekt hat sich verzögert. Die Wohnbaugenossenschaft WET möchte hier zwei Wohnbauten mit jeweils sechs Wohnungen zwischen 55 bis 75 Quadratmetern errichten. Da gibt es bereits eine Planung, die noch mit dem Grundbesitzer abgestimmt werden muss.

Zusätzlich zu den Wohnbauten sollen hier im Ortszentrum aber auch Bauparzellen aufgeschlossen werden.

Lueger: Ja, wenn wir uns mit dem Grundbesitzer einigen können, wäre in weiterer Folge auch Platz für Einfamilienhäuser. Vorrang hat aber jetzt einmal das Wohnbauprojekt. Dieses kann auch unabhängig von dem Wildbachprojekt im Ort umgesetzt werden. Mit diesem Wohnbauprojekt wollen wir der jungen und auch der älteren Generation Wohnraum im Ortskern anbieten.

Die Gemeinde hat letztes Jahr das Bahnhofsgelände gekauft. In einem ersten Schritt wurden für die Radfahrer am Ybbstalradweg das WC geöffnet und eine Wasserstelle installiert. Wie soll es hier weitergehen?

Lueger: Hier soll nun ein multimodaler Knoten entstehen. Dafür haben wir letztes Jahr vom Land Niederösterreich einen Preis bekommen. Doch auch dieses Projekt hat sich durch Corona nun verzögert. Es gibt aber bereits einen Plan, wie man die Platzgestaltung hier umsetzen könnte. So soll unser altes Pflaster hier neu verlegt werden und der Platz mit Bäumen, Sträuchern und Sitzgelegenheiten gestaltet werden. Da geht es aber noch um die Finanzierung.

Ein großes Thema ist auch in Opponitz die Wasserversorgung. Wie möchte man diese langfristig sicherstellen?

Lueger: Die Wasserversorgung für die Gemeinde längerfristig abzusichern ist ein ganz wichtiges Thema. Zum Glück hat sich die Natur durch die Regenfälle der letzten Tage und Wochen etwas erholt. Um die Wasserversorgung zu sichern, hätten wir eine neue Quelle gefunden. Mit einer Wassermenge von 0,5 Liter pro Sekunde ist das aber nicht die große Sache. Da werden wir noch andere Möglichkeiten ausloten. Schließlich kostet ein derartiges Projekt ja auch viel Geld.

Wie schaut es mit dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben in der Gemeinde aus? Wird es im Sommer Veranstaltungen geben?

Lueger: Die nächsten Veranstaltungen sind für Herbst angedacht. Die Feuerwehr würde gerne die Segnung des Tanklöschfahrzeuges HLF 3 vornehmen und die Landjugend hätte gerne ihr 70-jähriges Bestehen gefeiert. Wie diese Veranstaltungen umgesetzt werden können, ist derzeit aber noch unklar, weil sich die Rahmenbedingungen ständig ändern.