Von der Gastro in den Orden: Böhlerwerker legte ewige Profess ab

Der aus Böhlerwerk stammende Paul Droc legte im Franziskanerkloster Graz die Ewige Profess ab. Somit hat er sich auf Lebenszeit an den Orden gebunden. Familien- und Pfarrangehörige – darunter Pfarrer Pater Vitus Weichselbaumer und Diakon Thomas Resch – aus Böhlerwerk feierten das Fest am 7. Oktober mit.

Paul Droc war früher in der Gastronomie tätig, 2015 trat der 51-Jährige in den Franziskanerorden ein. Diakon Resch berichtet, dass sich Bruder Droc in Böhlerwerk spirituell gut auf das Ordensleben vorbereitet habe, dort habe er eine breit gestreute Spiritualität erfahren und auch im Liturgiekreis mitgewirkt.

Der Franziskaner nahm den Namen Gabriel an.