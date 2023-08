Glanz und Innerlichkeit am Sonntagberg

Das Orgelmittagkonzert am vergangenen Sonntag beeindruckte durch strahlenden Glanz der Orgel und der Trompete, aber auch durch die Verinnerlichung der Orgelmusik. Bruno Oberhammer an der Orgel und Gabriel-Maria Morre an der Trompete verzauberten die Zuhörer mit ihren Darbietungen. Beide Künstler sind aus Vorarlberg, Oberhammer aus Höchst und Morre aus Schruns im Montafon.

Das Konzert begann mit A. Corellis Sonata VIII. Die Trompete schwebte in der Basilika, erfüllte den Raum in süßem, vollem, wundervoll abgerundetem Ton, Die Orgel unterstützte diesen Klang in erhabener Weise. Die getragene Musik und ihre Gestaltung durch die beiden Instrumente waren ein Genuss und ein wunderschöner Beginn. In nichts stand die Orgel im Werk von G. Frescobaldi Toccata VI in F dem strahlenden Trompetenton nach. Bruno Oberhammer zeigte, dass das Instrument ein Prachtstück ist. Auf dem Orgelton erhob sich das mächtige Werk, effektvoll durchgearbeitet, und führte zu einem prachtvollen, mächtigen Schluss.

Der Trompeter trat dann solistisch mit J. S. Bachs Menuetten I und II aus der Cellosuite 1 auf. Die Schönheit und wunderbare Strahlkraft des Instruments wurde hörbar, virtuos geführt von einem Ausnahmekünstler. Nochmals meldete sich die Trompete im D. Johnsons Trumpet Tune zu Wort, wieder souverän und herrlich in Sound und Klang.

Der Organist zog in zwei Werken, in Pachelbels Partita „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ und in L. Mozarts „Der Morgen und der Abend“ alle farblichen Möglichkeiten der Orgel heran und zeigte im zartesten Piano und im anschwellenden Werk viele Registriermöglichkeiten. Die Verinnerlichung gelang und machte großen Eindruck.

Improvisation über dem „Brunälla-Lied“

Am Schluss improvisierten Bruno Oberhammer und Gabriel Morre über das Montafoner „Brunälla-Lied“. Zunächst erstand das Thema in der Trompete, wieder klar und rund der Ton, dezent erahnte man das Thema in der Orgel, beide Instrumente begaben sich in das Lied, ließen es immer wieder durchleuchten, dann setzte sich die Orgel durch, die Trompete drängte nach, übernahm die Melodie und führte sie in beachtlicher Weise zu einem enormen und großen Schluss.

Das Publikum applaudierte euphorisch und in einer Zugabe musizierten wiederum beide Musiker, Orgel und Trompete, in berückender Weise. Ein ganz großes Konzert, die Zuhörer waren begeistert.