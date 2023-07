Gedenkkonzert voll spritzigem Witz am Sonntagberg

Das Orgelmittagkonzert am vergangenen Sonntag in der Basilika Sonntagberg war dem Gedenken an Kurt Neuhauser gewidmet. Er war dafür verantwortlich, dass 2002 die Christoph-Orgel der Basilika restauriert wurde. Gestaltet hat das Konzert Professor Manfred Tausch aus Graz, ein Schüler von Kurt Neuhauser.

Tausch machte aus dem Konzert ein künstlerisch hochstehendes, ein humorvolles Ereignis. An den Beginn stellte er G. Muffats Toccata, ein reizvolles, facettenreiches Werk mit volltöniger Harmonie, zierlichem, zarten Mittelteil und einem prachtvollen Schlussteil, bei der die ganze Pracht der Orgel erstrahlte.

Die folgenden Klavierstücke von Neuhauser, die Tausch für die Orgel adaptierte, waren ein spritziges, leichtfüßiges Gedächtnis an den großartigen Musiker. In einem der Stücke, „Almrausch“ benannt, hört man eine Volksmusik, getaucht in moderne Rhythmik und das Tänzerische wird in heiterer Weise moduliert.

Foto: Bubenik

In den Improvisationen ließ Manfred Tausch die Erzbergbahn pfnausen, und in der Improvisation „Morgenerwachen am Leopoldsteiner See“ wurde das Tänzerische zum Thema, anfangs noch zurückhaltend, am Schluss drehte es sich in wilder Ausgelassenheit. In allen dargebotenen Werken zeigte sich der Organist als Meister der Registration und die Orgel zeigte ihre phänomenale Farbigkeit.

Das Konzert wurde von der zahlreichen Zuhörerschaft sehr beklatscht, deshalb spielte Manfred Tausch noch eine Improvisation über das Thema aus dem „Krieg der Sterne“. Ein heiteres Gedenken und ein denkwürdiges Konzert war dies an den großen Kurt Neuhauser.