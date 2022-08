Kammermusik vom Feinsten in Sonntagberg

Werbung

Kammermusik in edelster Form war beim Orgelmittagkonzert am Sonntag, 21. August, in der Basilika Sonntagberg zu hören.

Organistin Caroline Atschreiter, Marianne Vlcek und Gerald Hirnschrott an der Violine sowie Caroline Kovac-Hinterleitner am Violoncello und Gundi Jurkovics am Kontrabass interpretierten zu Beginn J. Stanleys Concerto in B, wobei der runde und feine Klang des Ensembles aufhorchen ließ.

Bei G. Muffats „Ciacona“ entwickelte Atschreiter den ganzen Reiz des Orgelpositivs. Sonderapplaus erhielt die Organistin beim ungemein diffizil durchregistrierten und feinfühlig gespielten „Capriccio sopra il Cucu“ von J. C. Kerll. In verschiedensten Modulationen und Registern tauchte der Kuckuck auf, es war erfrischend und heiter, was da aus dem Positiv perlte.

Wunderschön gelang dann die Kirchensonate in C von W. A. Mozart mit der Soloorgel. Durchsichtig durch die kleine Besetzung, zärtlich streichelten die Streicher die Melodien und Motive und die dominante Orgel schwebte in Perfektion und feiner Tongebung darüber und alles ergab eine harmonische Einheit. Es war einfach ein Klangerlebnis!

Mit der temperamentvollen Toccata von J. C. Kerll beschloss Caroline Atschreiter das Konzert. Das zahlreiche Publikum applaudierte sich eine weitere Kirchensonate Mozarts als „Draufgabe“.

Den letzten Orgelmittag der Saison am Sonntag, 28. August, 12 bis 12.30 Uhr, gestalten mit Pater Florian Ehebruster und Peter Wesenauer gleich zwei Organisten. Zu ihnen gesellt sich Violinistin Susanne Hehenberger. Das Programm ist eine Überraschung.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.