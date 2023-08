Monumentales und wunderbares Orgelspiel am Sonntagberg

Das Orgelmittagkonzert am Sonntag, 30. Juli, kann man als außergewöhnlich in vieler Hinsicht bezeichnen. Zunächst spielte der Organist Pater Florian Ehebruster, Mönch des Stiftes Seitenstetten, also Hausherr am Sonntagberg, nur Werke von Johann Sebastian Bach – und das auf der Christoph-Orgel der Basilika Sonntagberg mit ihrem gebrochenen Pedal.

Er begann mit der großen, sehr bekannten d-Moll-Toccata und das in ganz großem Stil. Seine Interpretation der Toccata wird vielen neu gewesen sein, diese war sehr gut strukturiert, interessant durchregistriert und extrem effektvoll. Die Fuge schloss in derselben Weise an, in einem sehr flotten Tempo. Pater Florian erwies sich als Musikant durch und durch, er ließ das bekannte Werk neu erstrahlen, ziselierte, wo nötig. Lebendig und natürlich ging es in die Steigerung zum gewaltigen Schluss.

Danach wies er seine Kenntnis der Orgel in ihrer Farbigkeit aus. Er registrierte ausgesucht, ließ das Thema der Choralvorspiele edel und in Abstufungen hell, dunkel erklingen. Es waren das zwei Choralvorspiele zu: „Wer nur den lieben Gott lässt walten“.

Die Pastorella stellte P. Florian in der ganzen Anmut, ihrer Galantheit und Zartheit dar. Die Vielfältigkeit des Werks, melodiöse Teile, zarte Tonfolgen, rasante, temperamentvolle Läufe und Zerlegungen, das alles ließ P. Florian aufleben und so wurde Bachs Werk eine freudige Begegnung.

In der allseits beliebten und bekannten „Air“ aus der Ouvertüre in D-Dur, in der Orgelfassung von M. Bartsch, ließ der Solist die Orgel singen und jubeln in wunderbaren Registrierungen. Er erfand Farbnuancen der Orgel, dass es eine Freude für die Zuhörer war.

Und am Schluss musizierte Pater Florian den ersten Satz des „Concerto in a-Moll“ in seiner anpackenden Art. Fulminant im Tempo, hinreißend im Konzertieren wurde das Konzert virtuos und effektvoll zu einem großartigen Abschluss gebracht.

Außergewöhnlich war an diesem Konzert alles, auch der Applaus, der nicht enden wollte, und schließlich spielte Pater Florian faszinierend nochmals die d-Moll-Toccata und führte die Zuhörer nochmal an den Beginn des strahlenden Konzerts in Virtuosität und unglaublicher Beherrschung des Instruments!